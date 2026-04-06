Nikolay Vassilev, fost ministru al Economiei, a evidențiat, la 3 luni după aderarea la zona euro, că afirmațiile conform cărora prețurile din Bulgaria urmau să se dubleze s-au dovedit a fi false, argumentând în schimb că inflația rămâne scăzută și că temerile publicului cu privire la creșterile bruște ale prețurilor sunt exagerate, scrie Novinite.

Reamintim că trecerea Bulgariei la euro a determinat inclusiv violențe stradale din partea celor care se împotriveau renunțării la leva, iar principala temere, alimentată agresiv de propaganda Kremlinului, era că prețurile se vor dubla. Ca de obicei, rușii, care nu voiau ca Bulgaria să se integreze cât mai bine în Uniunea Europeană, nu au avut dreptate.

Într-o declarație la Nova TV, Nikolay Vassilev a declarat că ideea unei dublări generale a prețurilor, legată de intrarea în zona euro, este falsă. El a făcut referire la cifrele recente ale inflației lunare, citând 0,6% în ianuarie, 0,4% în februarie și 0,7% în martie, descriindu-le ca fiind foarte scăzute într-un context istoric.

El a susținut că, în comparație cu ultimii 35 de ani de tranziție a Bulgariei, aceste luni de iarnă reprezintă unele dintre cele mai scăzute niveluri de inflație înregistrate. De asemenea, a făcut referire la criza financiară din 1996, când inflația a crescut dramatic, contrastând-o cu situația actuală pentru a-și sublinia punctul de vedere.

La sfârșitul lunii martie, o analiză Bloomberg demonstra că aderarea Bulgariei la euro se dovedește a fi, de fapt, un succes remarcabil, cu cea mai mare creștere din lume a bursei naționale, completată de optimismul investitorilor locali și străini.

Prețuri mai mari la carburanți în țările care au luat măsuri compensatorii de urgență

Referindu-se la costurile energiei, Vassilev a recunoscut o creștere a prețurilor petrolului legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, dar a spus că nivelurile actuale rămân mult sub vârfurile istorice. El a reamintit că în 2008 petrolul a ajuns la aproximativ 7 euro pe baril, în timp ce veniturile bulgare la acea vreme erau semnificativ mai mici, adăugând că nivelurile mai ridicate ale veniturilor de astăzi plasează mișcările de prețuri într-un context economic diferit.

De asemenea, el a respins necesitatea unor măsuri compensatorii de urgență adoptate în unele țări europene, cum ar fi Austria, Franța, Germania și Grecia, argumentând că prețurile combustibililor rămân mai mari decât în ​​Bulgaria, în ciuda unor astfel de intervenții. Potrivit acestuia, măsurile extraordinare ar fi justificate doar în scenarii extreme, nu în condițiile actuale.

Comentând politicile de sprijin de stat, el a criticat modul în care a fost gestionată o schemă de ajutor de 20 de euro pentru grupurile vulnerabile, spunând că a fost prost concepută și ineficientă din punct de vedere administrativ. El a susținut că procesul a creat o birocrație inutilă, a dus la o absorbție scăzută și a condus la o distribuție limitată a fondurilor, punând la îndoială dacă astfel de măsuri vizează în mod eficient pe cei mai nevoiași.

Vassilev a mai afirmat că statul nu poate compensa sistematic fiecare creștere de preț, descriind o astfel de abordare ca fiind nesustenabilă din punct de vedere economic. El a spus că guvernele tind să cheltuiască excesiv fără a implementa reforme structurale, subliniind ceea ce a descris ca fiind un sector public supradimensionat și numeroase posturi neocupate sau ineficiente.

În opinia sa, problema centrală constă în proprietatea statului asupra întreprinderilor care ar trebui privatizate sau transferate în regim de concesiune. El a susținut că sectorul privat funcționează mai eficient în ceea ce privește personalul și salariile, în timp ce ineficiențele sunt concentrate în structurile statului.