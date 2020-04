Camere de supraveghere în interiorul apartamentelor. Metoda inedită aplicată în China

China a ajuns să supravegheze persoanele suspecte de infectarea cu Covid-19 chiar și cu camere video instalate în interiorul apartamentelor, scrie CNN.

Un funcționar din Changzhou a declarat că a doua zi după ce a revenit în oraș a fost vizitat de un polițist și de un muncitor comunitar. Cei doi i-au instalat o cameră de supraveghere pe un dulap din apropierea ușii.

”Mi-au spus că este filmată doar ușa de la intrare, dar, când mi-au arătat pe telefonul mobil, se vede cum apar într-un cadru în timp ce sunt în sufragerie”, s-a plâns funcționarul.

”De atunci am vorbit rar la telefon de teamă să nu fiu înregistrat. Am fost îngrijorat chiar și când mă culcam, deși închideam ușa dormitorului”, a mai declarat chinezul care a cerut ca declarațiile sale să fie menționate sub un pseudonim, William Zhou.

La încheierea perioadei de 14 zile de carantină, el a primit cadou camera, dar spune că a distrus-o cu un ciocan. Cel puțin doi vecini din imobilul lui Zhou au avut instalate camere în interiorul apartamentelor, a mai spus funcționarul chinez.

Situații similare au fost semnalate pe rețeaua socială Weibo de utilizatori din Beijing, Shenzen, Nanjing și Changzhou.

În Nanjing, autoritățile locale au postat poze pe Weibo în care se lăudau cu măsurile de supraveghere, iar în unele imagini se observa interiorul apartamentelor.

China a instalat 349 de milioane de camere de supraveghere

China a început din februarie să monteze camere video pentru a supraveghea persoanele aflate în carantină. ”O încălcare incredibilă a vieții private”, s-a plâns Ian Lahiffe, un irlandez de 34 de ani, care, când a revenit la Beijing după ce a călătorit în sudul Chinei, a observat pe holul imobilului o cameră de supraveghere îndreptată spre ușa apartametului său.

Și înaintea pandemiei de coronavirus, China a lansat o campanie masivă de supraveghere a populației. Potrivit televiziunii de stat, CCTV, din 2017 ar fi fost instalate 20 de milioane de camere video.

În realitate, numărul ar fi mult mai mare. Un raport realizat de IHS Markit Technology susține că au fost instalate 349 de milioane de camera din 2018. Numărul este de cinci ori mai mare față de totalul camerelor de supraveghere din SUA, scrie CNN.

China are cele mai ”supravegheate” orașe ale lumii

În China se găsesc opt din primele zece orașe ale lumii ca nivel de supraveghere video a populației, susține compania britanică Comparitech.

În majoritatea cazurilor, camerele sunt instalate în spații publice, dar există temerea că viața privată va avea de suferit și după încheierea pandemiei de coronavirus.

Și alte state au ales să monitorizeze persoanele aflate în carantină cu ajutorul tehnologiei. Hong Kong a apelat la brățări electronice, Coreea de Sud, la un sistem de localizare prin intermediul telefoanelor mobile, iar Polonia a lansat luna trecută o aplicație prin care utilizatorii trimit selfiuri pentru a demonstra că nu au părăsit domiciliul.