Bulgaria a început oficial pregătirile pentru găzduirea Eurovision 2027, după victoria Darei: „Va fi la nivelul Austriei”

Bulgaria a început oficial pregătirile pentru găzduirea Eurovision 2027, guvernul confirmând că va fi înființată în această săptămână o structură organizatorică, după victoria Darei la cea de-a 70-a ediție a concursului de la Viena.

Ministrul Culturii, Evtim Miloshev, a declarat că Guvernul va crea un organism dedicat coordonării evenimentului, inclusiv pentru selectarea locației, planificarea securității, logistică, marketing și management general, relatează novinite.com. „În această săptămână, Consiliul de Miniștri va crea o organizație pentru găzduirea Eurovision de către Bulgaria”, a spus el, adăugând că pregătirile sunt lansate imediat după victoria țării. El și-a exprimat încrederea că Bulgaria poate livra un eveniment comparabil cu edițiile anterioare, subliniind că ambiția este de a atinge standardele văzute în Austria. „Am încredere că Bulgaria va face o treabă foarte bună în organizarea concursului”, a spus Miloshev. Citește și Planul UE pentru a reduce dependența industriei de importurile din China. Regulile pe care vor trebui să le respecte firmele „Găzduirea bulgară va fi la nivelul celei austriece.” Un moment cultural important Potrivit ministrului, trecerea țării de la participant la gazdă marchează un moment cultural important. El a descris Eurovision ca pe o platformă majoră pentru vizibilitate internațională, evidențiind rolul său în promovarea culturii naționale. „Datorită succesului și talentului Darei, Bulgaria trece de la statutul de spectator la cel de scenă”, a spus el.

„Aceasta este o platformă importantă pentru vizibilitatea culturii și talentului bulgar pe scena europeană.”, a mai precizat acesta. El a subliniat, de asemenea, că proiectul nu este pur comercial, ci un angajament la nivel de stat care implică instituții publice. Orașele care intră în cursa pentru găzduirea Eurovision 2027 Au început deja discuțiile privind posibilele orașe gazdă, iar mai multe municipalități și-au exprimat interesul. Burgas, Plovdiv și Varna și-au depus candidaturile, iar Sofia este de asemenea considerată o opțiune principală datorită infrastructurii și capacității sale. Miloshev a menționat că decizia va depinde de o serie de factori practici, inclusiv logistică, securitate și capacitate organizatorică. „Cel mai rezonabil lucru este să vedem și să analizăm toate opțiunile și apoi să luăm o decizie”, a spus el, adăugând că o evaluare atentă va preceda selecția finală. În același timp, Televiziunea Națională Bulgară (BNT), care va servi drept radiodifuzor oficial și instituție gazdă, a început deja coordonarea internă. Directorul general al BNT, Milena Milotinova, a declarat că pregătirile încep imediat și că instituția va colabora strâns cu instituțiile statului și experți externi. Ea a subliniat că găzduirea Eurovision necesită o coordonare amplă și respectarea strictă a standardelor Uniunii Europene de Radio și Televiziune. „Trebuie să performăm la un nivel înalt”, a spus Milotinova. Finala Eurovision, audiențe record în Bulgaria Potrivit datelor citate de BNT, finala Eurovision a atras aproape un milion de telespectatori în Bulgaria, fiind una dintre cele mai urmărite emisiuni ale televiziunii. Dincolo de aspectele organizatorice, victoria Darei a declanșat și discuții culturale mai largi, inclusiv propuneri pentru noi inițiative de sprijinire a artelor. În apariții comune cu ministrul culturii, ea a prezentat viziunea unui spațiu creativ comun pentru artiști din mai multe domenii, idee care a primit sprijin instituțional ca parte a impulsului cultural generat de victorie. Cine este DARA Darina Iotova s-a născut în orașul-port Varna, la Marea Neagră, unde a absolvit Școala Națională de Arte. A început să cânte muzică tradițională folclorică bulgară la vârsta de șapte ani, înainte de a se orienta spre muzica pop contemporană. A devenit cunoscută publicului larg datorită participării la X Factor Bulgaria în 2015. Single-ul său de debut, „K’vo ne chu” („Ce nu ai auzit”), lansat în 2016, a propulsat-o în fruntea clasamentelor muzicale.

De atunci, cariera sa a fost marcată de numeroase premii, concerte sold-out și o bază uriașă de fani, piesele și videoclipurile sale adunând milioane de vizualizări. În 2018, DARA a fost desemnată „Cea mai bună artistă” la BG Radio Music Awards. Trei ani mai târziu, a devenit cel mai tânăr jurat din istoria emisiunii The Voice of Bulgaria, iar în 2024 a participat la Dancing Stars. Anul trecut, DARA a fost aleasă să deschidă concertul lui Robbie Williams de la Sofia.

