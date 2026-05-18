Directorul Teleradio-Moldova spune că îşi asumă responsabilitatea pentru tensiunile create. În urmă cu puţin timp, Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj în care le mulţumeşte fanilor de peste Prut şi spune că nu este supărată pe juriu.

Controversa a izbucnit după ce juriul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim Poloniei, iar României doar 3 puncte. În acelaşi timp, publicul de peste Prut i-a oferit Alexandrei Căpitănescu 12 puncte.

Luni, directorul televiziunii publice şi-a anunţat demisia într-o conferinţă de presă, pe parcursul căreia timp de o oră a încercat să vină cu explicaţii.

Vlad Ţurcanu, fostul director al TeleRadio Moldova: „Votul exprimat este responsabilitatea noastră şi în primul rând a mea, în calitate de conducător al instituţiei. Am evitat să dau indicaţii membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieşit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ţinut cont de sensibilităţile care există între Republica Moldova şi cei 2 vecini ai noştri, România şi Ucraina”.

Diferenţa uriaşă dintre votul publicului şi cel al juriului a stârnit reacţii dure. Inclusiv prezentatoarea care a anunţat punctajul a spus că a fost în stare de şoc după ce a văzut rezultatele.

Rita, prezentatoarea: „Eu când am primit rezultatul şi am văzut România 3 puncte, eu am avut o reacţie de şoc. Voi glumiţi? Eu asta trebuie să prezint. Cum să mă uit în faţa camerei şi să zic că România are doar 3 puncte, când a avut o melodie aşa bună??!!!”

Alexandra Căpitănescu a postat un mesaj în care le mulţumeşte fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi voturi şi spune că nu este normal ca un popor întreg să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane din juriu.

Între timp, în mediul online au apărut mii de comentarii. Mulţi cer publicarea modului în care fiecare jurat a acordat punctele.