Decizia vine în contextul scandalului izbucnit în urma finalei concursului Eurovision 2026, când juriul Republicii Moldova a oferit doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, relatează deschide.md.

"Vă anunţ despre decizia mea de a demisiona din funcţia de director general al companiei Teleradio-Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, aşa cum prevede legea, consiliului de supraveghere de al TRM. Chiar dacă ne-am disociat de la deciziile juriului desemnat să noteze prestaţiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră şi, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituţiei" a declarat Ţurcanu, care susţine că a aflat despre rezultatele votului juriului în după-amiaza zilei de sâmbătă, înainte de a fi anunţate în cadrul concursului.

Susține că nu a dat indicații juriului

El spune că a evitat să dea indicaţii membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieşit din comun, grav, a fost că juriul nu a ţinut cont de sensibilităţile care există între Republica Moldova şi ţările vecine, România şi Ucraina.

"Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar, şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Atitudinea noastră faţă de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. În plus, nu îmi doresc ca activitatea TRM să fie afectată de reacţiile vehemente, deşi, uneori, îndreptăţite ale publicului pe această temă" a notat Ţurcanu.

În spaţiul online au apărut revolte după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei "Choke me", interpretată de Alexandra Căpitănescu din România, la finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit de la internauţi, jurnalişti, lideri de opinie, politicieni şi demnitari de stat.

Victoria Cușnir, una dintre membrele juriului, a explicat diferențele dintre votul juriului și cel al publicului la Eurovision prin faptul că jurații au evaluat prestațiile de la repetiția generală, nu show-ul televizat. Ea a spus că au existat diferențe mari între interpretările din cele două seri, inclusiv în cazul României, căreia afirmă că i-a acordat o notă bună.

Membrii juriului moldovean au fost: Andrei Zapșa, director general adjunct al Teleradio-Moldova, Pavel Orlov, fost concurent în selecția națională, cântăreața Cătălina Solomac, Corina Caireac, activă în medii culturale și media, Ilona Stepan, dirijoare de cor și cadru universitar, și Victoria Cușnir, jurnalistă radio specializată în cultură.