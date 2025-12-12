Patinoarele din marile orașe sunt pline chiar și fără zăpadă. Tinerii aleg gheața în locul schiului sau săniușului

Stiri Diverse
12-12-2025 | 20:00
În lipsa zăpezii și a altor distracții cu care eram obișnuiți iarna, patinoarele din marile orașe sunt pline aproape în fiecare seară. Tinerii care ar fi mers la schi ori la săniuș vin să patineze.

autor
Elena Bejinaru,  Emanuela Băluș,  Ina Popescu

Nu contează că unii nu se descurcă pe gheață, e distractiv să învețe să alunece. Alții au avansat între timp și învață mișcări complicate pentru coregrafii cu care să impresioneze.

Așa arată o seară din mijlocul săptămânii, în Piața Libertății din Timișoara. Sunetul lamelor care zgârie gheața se aude în tot târgul. Pentru mulți, sunt primii pași pe gheață.

Doi îndrăgostiți și-au dat întâlnire... pe gheață. Doar unul dintre ei stăpânește patinele.

Tânăr: „E un pic cam greu, da. Prietena mea încearcă să mă învețe.”

Prima experiență pe gheață

La prima experiență se află și acest tânăr și prietenul său din Japonia.

Tânăr: „E greu la început. Încet, încet, mă obișnuiesc.”

Cei mici se bazează pe părinți.

Reporter: „Câte căzături ai tras?”

Copil: „Cam două, până acum.”

La câteva minute distanță... O oră pe gheață costă 35 de lei, iar patinele sunt incluse. Copiii mai mici de 6 ani intră gratuit, până la ora 16.00.

Atmosferă de iarnă chiar și fără zăpadă

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar dacă la malul mării zăpada se lasă așteptată, atmosfera de iarnă se simte chiar aici, pe gheață. La patinoarul din centrul istoric al Constanței, oamenii vin în fiecare zi să-și ia doza de mișcare, de distracție și de... inevitabile căzături.”

O zi la patinaj costă 40 de lei, dar toată lumea are intrarea gratuită două ore, la prânz, în timpul săptămânii.

Pierce, turist: „A fost magic. E incredibil, unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea.”

Și în Iași, străinii sunt patinatori la fel de pasionați precum localnicii.

Alți începători și-au făcut o strategie. Aici, pentru închirierea patinelor, se achită 20 de lei, iar taxa de intrare costă 25 de lei pentru adulți și 20 pentru copii. Astfel de patinoare au gheață artificială ori panouri de polietilenă, așa că pot rămâne deschise inclusiv când afară este mai cald.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Pro TV

Etichete: patinoar, zapada,

Dată publicare: 12-12-2025 19:59

