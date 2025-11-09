Pârtii modernizate și atracții noi. Stațiunile de schi din România se pregătesc pentru sezonul rece

În așteptarea iernii, sunt pregătite pârtiile și zonele de distracție din stațiunile de schi.

La Brașov, a fost inaugurată cea mai modernă telecabină din țară, care, în premieră, circulă și după lăsarea serii.

Cea mai nouă atracție pentru turiștii care ajung în Brașov e telecabina care leagă orașul de vârful Tâmpa. A fost modernizată complet, cu o investiție de opt milioane de euro. Lucrările au durat un an.

Corespondent Știrile Pro TV: „Vechea telecabină de pe Tâmpa avea 55 de ani. Era și cazul să fie înlocuită cu una nouă, modernă, cu geamuri uriașe pentru priveliște. Este, de altfel, singura instalație de transport pe cablu din țară funcțională și noaptea.”

O cursă dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Urcarea durează doar două minute și 20 de secunde, dar oferă o priveliște de neegalat.

În domeniul schiabil Transalpina-Voineasa se investesc 800.000 de euro în tunuri de zăpadă și snowmobile, iar vedeta acestui sezon va fi o mașină de bătut zăpada, care valorează singură o jumătate de milion de euro. Administratorii pregătesc și o zonă de distracție de 600 de metri pătrați, cu priveliște spre lacul Vidra.

Adrian Iepure, administratorul domeniului schiabil Transalpina Voineasa: „Am montat inclusiv o scenă, urmează să montăm un LCD de mari dimensiuni pentru a putea organiza evenimente.”

La Azuga, sunt în lucru două trasee noi pentru schiori și o bandă pentru începători. În plus, au fost cumpărate cinci tunuri noi de zăpadă și două utilaje pentru întreținerea pârtiilor.

Adrian Purcaru, primarul orașului Azuga: „Este o investiție privată a partenerilor cu care administrăm pârtiile, câteva sute de mii de euro.”

În premieră, pârtia din Bușteni va avea și ea un sistem de producere a zăpezii artificiale. Este închiriat din Polonia și, dacă se dovedește util, anul viitor va fi cumpărat.

George Drăguș, domeniul schiabil Kalinderu: „Iernile sunt mult mai blânde și nu avem suficientă zăpadă.”

În județul Harghita, aproape de Lacul Roșu, a prins contur o nouă stațiune de schi. Investitorul privat a început cu un restaurant, dar a continuat cu un hotel, mai multe bungalow-uri, pârtie de schi, pistă de bob, parc de distracții cu un tobogan imens, special pentru colace, și cameră salină pentru copii.

