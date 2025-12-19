Sezonul de schi a început la Transalpina–Voineasa. Două pârtii sunt deschise la cota 1850. Care e prețul

Domeniul schiabil Transalpina - Voineasa este oficial deschis cu două pârtii funcționale la cota 1850.

Clienții au teleschi și gondole pentru transport și plimbări panoramice. De asemenea, sunt deschise toate punctele de relaxare, localurile, școlile de schi, centrele de închirieri, banda pentru începători și pârtia de sanie.

Prețurile au rămas neschimbate - un skipass de o zi costă 190 de lei pentru adulți. În plus, parcarea este gratuită în această perioadă.

