Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

26-11-2025 | 15:53
votarea bugetului UE pe 2026
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Adrian Popovici

În urma negocierilor dintre statele UE, familiile europene europene și cu restul instituțiilor europene, cercetarea, infrastructura, managementul frontierelor și clima se numără printre priorități noului buget.

În urma unui acord cu statele membre la care s-a ajuns pe 15 noiembrie, PE a obținut o sumă suplimentară de 372,7 milioane pentru prioritățile sale, pe lângă ceea ce Comisia Europeană a propus inițial în proiectul său de buget, informează un comunicat al PE.

Pentru a stimula competitivitatea și a ameliora infrastructura transfrontalieră, eurodeputații au sporit finanțarea pentru programul Horizon Europe cu 20 de milioane de euro, iar pentru rețele de transport și energetice aceasta a crescut cu 23,5 milioane de euro.

Mai mulți bani pentru protecția civilă

PE a obținut, de asemenea, o alocare suplimentară de 10 milioane de dolari pentru Mecanismul de protecție civilă al UE și RescEU pentru a ameliora coordonarea și răspunsul în caz de dezastru. În condițiile în care joacă un rol-cheie în pregătirea apărării UE, mobilitatea militară va beneficia și ea de o alocare suplimentară de 10 milioane de dolari. Eurodeputații s-au asigurat de asemenea că managementul frontierelor va fi consolidat prin alocarea a încă 10 milioane de euro.

Programul de mediu al UE și pentru acțiune climatică, LIFE, va primi o finanțare suplimentară de 10 milioane de dolari, în timp ce programele EU4Health și Erasmus+ vor beneficia fiecare de 3 milioane de euro în plus.

Parlamentul a obținut de asemenea 35 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea sudică a UE și 25 de milioane de dolari pentru Vecinătatea estică. De asemenea, a asigurat o creștere de 35 de milioane de dolari pentru ajutorul umanitar, drept răspuns la instabilitatea geopolitică în creștere, accelerarea crizelor umanitare globale și urgențelor provocate de climă.

Pentru a crea noi oportunități, în special pentru tinerii fermieri, finanțarea pentru măsuri care promovează produsele agricole europene în baza Fondului de garantare pentru agricultura europeană a fost sporită cu 105 milioane de euro.

UE se confruntă cu o creștere cu 4,3 miliarde de euro a costurilor împrumuturilor pentru programul NextGenerationEU în 2026, ceea ce reprezintă dublul planului inițial al CE. Așa cum s-a convenit anterior, costurile suplimentare sunt gestionate printr-un așa numit 'mecanism de cascadă', care este menit să gestioneze cheltuielile în creștere pentru returnarea banilor utilizați pentru NextGenerationEU, protejând în același timp programele esențiale.

Consiliul UE, mulțumit de acordul la care s-a ajuns în Parlament

Bugetul UE pe 2026 a fost votat cu 419 voturi pentru, 185 împotrivă și 53 de abțineri. Consiliul UE și-a anunțat luni susținerea pentru acord.

„În circumstanțele dificile ale războiului de agresiune al Rusiei, dezastrelor naturale și presiunilor geopolitice, am rămas concentrați pe prioritatea noastră pentru bugetul pe 2026 în timpul negocierilor cu guvernele UE: o Europă mai puternică, mai sigură”, a declarat raportorul pentru bugetul UE pe 2006, eurodeputatul polonez Andrzej Halicki, din grupul PPE.

„Bugetul pe 2026 reprezintă Europa pe care vrem să o construim: una care investește în cunoaștere, tineret, cercetare, protecția mediului, solidaritate și ajutor umanitar. Am obținut un acord care susține programe cruciale ale UE și instituții-cheie, întărește protecțiile statului de drept și valorile și aduce rezultate pentru cetățenii noștri”, a declarat celălalt raportor, Matjaz Nemec, din grupul S&D.

Sursa: Agerpres

