Curtea de Justiție a decis. Statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară

Stiri externe
25-11-2025 | 13:48
casatorii gay
Getty

Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicată marţi, informează AFP.  

autor
Ioana Andreescu

Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor de origine, unde mariajul între persoane de acelaşi sex nu este permis.

Acest refuz „este contrar dreptului" european, deoarece constituie un obstacol în calea libertăţii cetăţenilor în cauză de a se deplasa dintr-o ţară în alta, bucurându-se în acelaşi timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

Refuzul „încalcă această libertate, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie", a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru", a adăugat instanţa.

Citește și
Brittany Porter
Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

CJUE clarifică faptul că, totuşi, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de acelaşi sex în legislaţia sa naţională.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: Agerpres

Etichete: casatorie, casatorii intre persoane de acelasi sex,

Dată publicare: 25-11-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă la un eveniment public. ”Mamă a trei copii mici, spală multe vase”
Stiri externe
Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă la un eveniment public. ”Mamă a trei copii mici, spală multe vase”

După ce Usha Vance a fost observată fără verighetă, au apărut zvonuri despre o posibilă căsătorie cu vicepreședintele JD Vance. Totuși, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreședinte a clarificat situația.

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”
Stiri Mondene
Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

O cântăreață americană spune că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian, care a fost chiar rege al acestei țări. Artista a descoperit după un an că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a fost de fapt o căsătorie religioasă.

 

Greșeala care îți anulează actele. MAI: „În România nu este legal. Te poți lovi de probleme”
Stiri actuale
Greșeala care îți anulează actele. MAI: „În România nu este legal. Te poți lovi de probleme”

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunţă că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea.

Recomandări
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Noiembrie 2025

03:35:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28