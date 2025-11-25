Curtea de Justiție a decis. Statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în altă țară

Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicată marţi, informează AFP.

Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor de origine, unde mariajul între persoane de acelaşi sex nu este permis.

Acest refuz „este contrar dreptului" european, deoarece constituie un obstacol în calea libertăţii cetăţenilor în cauză de a se deplasa dintr-o ţară în alta, bucurându-se în acelaşi timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

Refuzul „încalcă această libertate, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie", a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru", a adăugat instanţa.

CJUE clarifică faptul că, totuşi, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de acelaşi sex în legislaţia sa naţională.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













