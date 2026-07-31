"Situaţia din Ceuta este inacceptabilă. Sunt în strâns contact cu autorităţile spaniole. Reiterez că nu s-au produs deplasări de persoane către continentul european sau către alte state membre" ale Uniunii Europene, a subliniat Brunner într-o postare pe reţelele sale sociale. Codul Frontierelor Schengen "stabileşte reguli speciale" pentru oraşele autonome spaniole, a amintit el, potrivit Agerpres.

În plus, Brunner a salutat "cu satisfacţie" "cooperarea strânsă dintre Spania şi Maroc pentru gestionarea situaţiei şi asigurarea returnărilor rapide", evocând că Marocul figurează pe lista UE a ţărilor de origine sigure.

Comisia, a spus el, "va continua să colaboreze cu autorităţile spaniole pentru a asigura o utilizare eficientă a instrumentelor disponibile" în cadrul reglementării în materie de migraţie, prin intermediul agenţiilor sale.

"Sunt dispus să mă deplasez în punctele critice, având în vedere că situaţia evoluează constant. Prioritatea noastră imediată este să sprijinim Spania în protejarea şi gestionarea frontierei externe a UE într-un mod eficient şi ordonat", a adăugat Brunner.

Sanchez: Grupările mafiote au interpretat tendenţios decizia Curţii Supreme

În cadrul acestui sprijin, el a menţionat "lupta împotriva reţelelor de trafic ilicit şi prevenirea ca oamenii să pornească în călătorii periculoase".

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri că ceea ce s-a întâmplat în Ceuta a fost o interpretare tendenţioasă din partea grupărilor mafiote implicate în traficul de persoane a hotărârii Curţii Supreme, care nu autoriza returnarea imediată a persoanelor care ajung înot, conform EFE.