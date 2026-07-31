Curtea Superioară de Justiție din Murcia a decis că măsura a fost discriminatorie, a anulat concedierea și a obligat compania să o reangajeze, precum și să îi plătească despăgubiri și salarii restante de peste 195.000 de euro, scrie lindependant.fr.

Femeia lucra în companie din luna ianuarie și avea un salariu brut lunar de 5.268,26 euro. În iunie, aceasta a intrat în concediu medical din cauza anxietății, însă decizia nu a fost bine primită de angajator. Chiar a doua zi, compania i-a comunicat concedierea disciplinară, motivând că salariata a înregistrat o „scădere voluntară și continuă a performanței profesionale”.

Angajatorul a susținut că rezultatele acesteia au fost cu 30% sub media colegilor în lunile aprilie, mai și iunie, argument pe care l-a folosit pentru a justifica încetarea contractului de muncă.

Judecătorii: Concedierea a fost un act de discriminare

Instanța a apreciat însă că decizia companiei a încălcat drepturile fundamentale ale angajatei și a reprezentat o discriminare bazată pe starea de sănătate.

„Nimeni nu poate fi discriminat pe baza stării sale de sănătate”, a explicat instanța.

Magistrații au subliniat că o concediere dispusă în perioada unui concediu medical trebuie să fie justificată prin motive clare și susținută de dovezi obiective.

Unul dintre argumentele decisive în favoarea salariatei a fost chiar documentul prin care i-a fost comunicată concedierea.

„Scrisoarea de concediere era vagă și imprecisă”, au arătat judecătorii, deoarece nu conținea „niciun element concret care să demonstreze scăderea performanței profesionale”.

În aceste condiții, Curtea a concluzionat că adevăratul motiv al concedierii a fost incapacitatea temporară de muncă provocată de problemele de sănătate: „Concedierea a fost discriminatorie, având la bază starea de sănătate a angajatei și incapacitatea temporară de muncă.”

Firma trebuie să o reangajeze și să îi plătească peste 195.000 de euro

Prin hotărârea rămasă definitivă, compania este obligată să o reprimească pe angajată în aceleași condiții de muncă și să îi achite peste 189.000 de euro reprezentând salarii restante. În plus, instanța a acordat 6.000 de euro drept despăgubiri pentru prejudiciul moral și încă 2.954,18 euro reprezentând alte drepturi salariale.

Compania a contestat decizia primei instanțe, însă Curtea Superioară de Justiție din Murcia a respins apelul și a menținut integral hotărârea, considerând că angajatorul nu a demonstrat în mod convingător motivele invocate pentru concediere.