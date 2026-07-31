Europa va fi lovită de un nou val de caniculă în luna august. Zonele în care temperaturile pot ajunge la 45 de grade Celsius

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Pe măsură ce nucleul sistemului de înaltă presiune se deplasează spre est, harta prognozelor indică extinderea caniculei către vestul Germaniei, țările Benelux, Italia, Ungaria și nordul Balcanilor.

Potrivit modelelor meteorologice de înaltă rezoluție, cele mai afectate zone vor fi Peninsula Iberică și Franța, unde aerul saharian va împinge temperaturile la valori excepționale.

La originea acestui episod se află un blocaj atmosferic de tip Omega, care favorizează instalarea unui Heat Dome (dom de căldură) persistent deasupra Europei de Vest, Europei Centrale și bazinului Mediteranei.

Meteorologii avertizează că temperaturile pot depăși 40°C în multe țări și chiar 45°C în unele regiuni din Spania și Franța, conform unei analize Severe Weather .

În multe dintre aceste regiuni sunt estimate temperaturi de peste 40°C, iar anomaliile termice ar putea depăși percentila 99, un semnal rar asociat cu episoade potențial istorice.

Meteorologii explică faptul că acest val de căldură este alimentat de o masă de aer extrem de fierbinte și uscată transportată direct din Deșertul Sahara.

Unele modele indică temperaturi de 25-28°C la nivelul de 850 hPa (aproximativ 1.500 m altitudine), valori care sugerează o masă de aer excepțional de caldă și capabilă să genereze temperaturi record la sol.

Spania și sudul Franței, în pericol major de incendii

Canicula vine pe fondul unei secete prelungite, iar sudul Franței și Spania se află deja sub risc extrem de incendii de vegetație.

Pe măsură ce aerul fierbinte și uscat avansează spre nord și est, condițiile favorabile incendiilor se vor extinde și în Europa Centrală.

În multe zone, umiditatea relativă a aerului va coborî sub 20%, ceea ce poate transforma orice focar într-un incendiu cu propagare rapidă.

Nici după apus nu este așteptată o răcire semnificativă.

Meteorologii estimează minime nocturne între 25 și 29°C în numeroase regiuni, ceea ce înseamnă nopți tropicale persistente și un stres termic accentuat pentru populație.

Mai multe zile consecutive cu 35-40°C și local peste 40°C pot agrava problemele cardiovasculare și respiratorii, epuizarea termică și efectele secetei asupra agriculturii.

Ce este „Heat Dome” și de ce este atât de periculos

Fenomenul numit Heat Dome a fost implicat și în unele dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani din Europa, Statele Unite și Canada.

Acesta apare atunci când un sistem puternic de înaltă presiune rămâne aproape staționar deasupra unei regiuni extinse.

Rezultatul este o acumulare de căldură la toate nivelurile atmosferei, care poate duce la temperaturi excepționale și la doborârea unor recorduri istorice.

Actualele simulări sugerează că valul de căldură nu va fi unul de scurtă durată.

Căldura se va extinde în cea mai mare parte a Europei până la sfârșitul lunii iulie și este posibil să persiste și în primele săptămâni din august.

Dacă prognozele se confirmă, continentul ar putea traversa unul dintre cele mai intense și mai persistente episoade de caniculă din ultimii ani, cu impact major asupra sănătății populației, agriculturii și riscului de incendii.