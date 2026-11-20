Bradul argintiu, adus din sudul Italiei, va fi iluminat festiv pe 7 decembrie, potrivit Vatican News.

Arborele are o înălțime de 24 de metri și cântărește 7,5 tone. Acesta a fost amplasat în Piața Sfântul Petru vineri, 20 noiembrie.

Bradul provine din Parcul Național Pollino, din sudul Italiei, și este un dar oferit de municipalitatea Terranova di Pollino.

Acesta va fi împodobit cu peste 50.000 de luminițe LED și decorațiuni realizate de copiii care participă la ateliere terapeutice de ceramică în spitalele italiene.

Copiii internați în secțiile de oncologie vor aprinde luminițele

Copiii internați în secțiile de oncologie vor aprinde luminițele în cadrul ceremoniei din 7 decembrie, programată la ora 17:30, ora Romei.

Pentru prima dată, ceremonia va coincide cu iluminarea celui mai mare brad de Crăciun din lume, amplasat pe muntele Ingino, în orașul italian Gubbio. Inițiativa marchează și împlinirea a 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc de Assisi.

Scena Nașterii Domnului din acest an, intitulată „Marele Mister”, este un dar oferit de Arhidieceza italiană Chieti-Vasto. La realizarea acesteia au contribuit și deținuți, prin intermediul unor activități educative și de formare profesională.

Cu personaje în mărime naturală și un decor inspirat de vechile locuințe rurale construite din pământ și paie, scena își propune să recreeze atmosfera din Betleem din vremea nașterii lui Iisus. La proiect au participat și 90 de municipalități italiene și 146 de parohii.

În Sala Paul al VI-lea, o a doua scenă a Nașterii Domnului va fi inspirată de viața pe mare, înfățișându-i pe magi drept navigatori care aduc în dar bogățiile Mării Mediterane.

După încheierea sărbătorilor de Crăciun, lemnul bradului din Piața Sfântul Petru va fi folosit pentru realizarea unor obiecte cu destinație socială, artistică și liturgică, în spiritul îndemnului la protejarea creației din enciclica Laudato si’.