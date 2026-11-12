#Sécurité #Circulation ⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours. Celle-ci risque d'avoir un impact sur le trafic alentour. Soyez prudents. Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.

Autoritățile franceze au impus restricții de circulație în zonă, iar unele trenuri Eurostar care circulă între Londra și Paris înregistrează întârzieri, potrivit Reuters.

Prefectura departamentului Pas-de-Calais a anunțat, pe platforma X, că alerta ar putea perturba traficul feroviar.

Compania Eurostar a confirmat că mai multe curse sunt afectate și a precizat că trenurile nu pot traversa momentan gara Calais-Fréthun, la solicitarea autorităților franceze.

„Acest lucru provoacă întârzieri pentru unele trenuri care circulă spre și dinspre Londra”, a transmis compania într-un comunicat.