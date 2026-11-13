Pentru „alertele cu bombă în aviaţia civilă, se vede totuşi o posibilitate de ingerinţă străină, foarte clar", a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.

„Rusia şi alte ţări eventual care vor să ne destabilizeze, care organizează campanii" pot fi la originea acestor manevre, a subliniat el.

Şcoli din Italia, Irlanda şi Regatul Unit au fost vizate de ameninţări false cu bombă miercuri.

În Franţa, joi, trei unităţi şcolare au primit acelaşi tip de ameninţare.

La începutul lui noiembrie, zeci de zboruri comerciale au fost vizate în întreaga Europă de ameninţări cu bombă false, ceea ce a dus la redirecţionarea avioanelor, escortate de avioane de vânătoare, evacuări sau percheziţii, fără ca niciun dispozitiv explozibil să fie descoperit.

Aceste atacuri provoacă o îngrijorare în creştere în Europa în ceea ce priveşte posibilitatea unei escaladări a războiului hibrid.

„Ultima campanie de alerte cu bombă în aviaţia civilă a privit numeroase ţări europene, deci avem îndoieli puternice", a adăugat ministrul.

„Există investigaţii care sunt derulate cu instituţii europene precum Europol şi serviciile speciale fac schimb de numeroase informaţii pentru a încerca să depisteze originea acestor alerte cu bombă care sunt în mod clar concertate", a adăugat el.

În timp ce era invitat la televiziune, Laurent Nunez a răspuns unei întrebări din partea unei telespectatoare, care l-a întrebat dacă oamenii sunt în pericol, în condiţiile în care există "din ce în ce mai multe ameninţări cu bombă peste tot".

„Alertele cu bombă intervin în secvenţe”, a spus ministrul, precizând că „există momente când avem multe alerte care sunt cel mai adesea false, în realitate".

„Totuşi, le tratăm întotdeauna foarte serios", a dat el asigurări.