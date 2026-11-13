Un fost oficial ucrainean, grav rănit într-o explozie la Moscova. O bombă ar fi fost amplasată sub mașina lui

Un SUV Toyota a explodat în dimineața zilei de 13 noiembrie, în cartierul Certeanovo din Moscova, cel mai probabil după detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat amplasat sub vehicul, potrivit The Moscow Times.

În urma deflagrației ar fi fost rănit proprietarul mașinii, jurnalistul Serhii Zavorotnîi, în vârstă de 72 de ani, fost purtător de cuvânt al premierului ucrainean Mykola Azarov, relatează publicația Shot.

Șoferul a reușit să parcurgă aproximativ 200 de metri pe strada Kirovogradskaia, înainte ca explozia să se producă. Suflul deflagrației l-a aruncat pe Zavorotnîi pe carosabil.

Martorii au încercat să-i acorde primul ajutor, după care acesta a fost transportat la spital.

Potrivit publicației „112”, victima ar fi suferit o contuzie cerebrală, fracturi costale, o fractură deschisă a gambei și și-a pierdut brațul stâng. Nu au fost raportate alte victime.

Explozia din Certeanovo ar fi fost provocată de o mină magnetică, cu o încărcătură echivalentă a aproximativ 300 de grame de TNT.

Forțele de ordine investighează incidentul ca tentativă de omor comisă printr-o metodă care pune în pericol siguranța publică (articolele 30 și 105 din Codul penal). Ulterior, încadrarea juridică ar putea fi schimbată în act terorist, conform articolului 205 din Codul penal, precizează Kommersant.

Cine este Serhii Zavorotnîi

Serhii Zavorotnîi s-a născut în 1954, la Habarovsk, și a absolvit studii superioare la Universitatea de Stat din Kiev, în anii 1970. Ulterior, a locuit și a lucrat o perioadă îndelungată în Ucraina.

În timpul președinției lui Viktor Ianukovici (2010–2014), Zavorotnîi a ocupat funcția de purtător de cuvânt al premierului Mykola Azarov.

După Euromaidan și schimbarea puterii de la Kiev, în 2014, acesta a părăsit Ucraina și s-a mutat în Rusia, alături de mai mulți foști colaboratori ai lui Ianukovici și Azarov. Acolo și-a continuat activitatea publică promovând poziții antioccidentale și favorabile Kremlinului.

Zavorotnîi a fondat publicația „Antifascist”, iar în 2018 a publicat volumul „Ianukovici a plecat, Departamentul de Stat a preluat controlul: Cum a pierdut Rusia Ucraina”. În carte, el a descris Euromaidanul drept o lovitură de stat pregătită de serviciile secrete occidentale, cu reacția pasivă a autorităților și serviciilor speciale ruse.