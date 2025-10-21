Etanolul ar putea fi interzis în spitale de UE. Experții avertizează că lipsa alternativelor riscă să amplifice infecțiile

21-10-2025 | 19:39
Dezinfectanții pe bază de alcool, considerați indispensabili în spitale, ar putea fi înlocuiți.

autor
Claudia Nițoi

Agenția Europeană pentru Produse Chimice atrage atenția că etanolul, una dintre cele mai folosite substanțe active în soluțiile antiseptice, poate crește riscul de cancer și ar putea provoca complicații în sarcină. O decizie oficială va fi luată de Comisia Europeană, la sfârșitul lunii noiembrie.

Etanolul, pe lista substanțelor analizate de autorități

Dezinfectanții pe bază de alcool se află de peste 30 de ani pe lista medicamentelor esențiale și sigure a Organizației Mondiale a Sănătății.

Etanolul este utilizat în gelurile dezinfectante pe care le folosim pentru igiena mâinilor și a suprafețelor, dar și în spirt. Însă, acum un grup de lucru al Agenției Europene pentru Produse Chimice a semnalat că etanolul ar putea fi o substanță periculoasă, cu risc de a provoca cancer.

Radu Țincu este medic toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală, dar și membru al acestei agenții europene.

dezinfectant natural
Dezinfectant natural cu bicarbonat de sodiu. Cum să pregătești acasă soluții de curățare

Prof. doctor Radu Țincu, medic toxicolog, membru ECHA: „Trebuie să luăm în calcul că discutăm despre dezinfectia mâinilor, suprafața expusă este una mică. Etanolul este un dezinfectant folosit de când a început medicina, are o potență foarte bună pentru dezinfectarea mâinilor și a tegumentului, este un produs cu un cost mic de producție, cu o eficiență foarte mare. Interzicerea etanolului nu cred că se justifică dacă ne uităm la cost, la riscuri și la beneficiile pe care le aduce în practica curentă.”

Etanolul, esențial în prevenirea infecțiilor

Gelul dezinfectant conține 40% etanol, iar spirtul poate conține până la 70%. Potrivit specialiștilor, igiena mâinilor previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial. De altfel, regula spune că personalul medical trebuie să se dezinfecteze pe mâini la fiecare 30 de minute.

Victor Ionescu, medic specialist epidemiolog: „Igiena mâinilor, la care se folosește cel mai des acest produs, este o măsură de bază pentru a putea preveni infecțiile nosocomiale. Practic, noi nu ne dorim să luăm nici de la pacienți, nici să dăm de la un pacient la altul și atunci cum putem face asta, prin respectarea igienei mâinilor.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În spitalele din România, dezinfectanții pe bază de alcool sunt folosiți zilnic, în secții, săli de operație și pe coridoare. Dacă etanolul ar fi interzis, sistemul sanitar ar trebui să găsească rapid o alternativă — o provocare uriașă pentru un domeniu care deja se confruntă cu infecții nosocomiale și bacterii tot mai rezistente la tratament.”

Chimiștii: etanolul este natural și sigur dacă e folosit corect

Și experții în chimie susțin că etanolul este una dintre cele mai studiate substanțe și este sigur și eficient împotriva bacteriilor și virusurilor.

Prof. Daniela Istrati: „Este un produs care în primul rând este natural, pentru că este rezultat din fructe și în urma fermentației, acest alcool etilic este cel pe care îl folosim în produsele băuturile alcoolice și este important pentru industria chimică și medicina și farmaceutică pentru că este un solvent foarte bun. El poate fi nociv atunci când îl consumăm în cantități foarte mari, așa cum bem un pahar de vin și nu este nociv, putem să bem doi litri de vin și să intrăm în comă alcoolică.”

O decizie oficială din partea Comisiei Europene este așteptată la sfârșitul lunii noiembrie.

