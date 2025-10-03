Blocaj bugetar în SUA. Trump profită de criză pentru a închide agenții federale și a concedia funcționari

Statele Unite sunt în paralizie bugetară, iar Casa Albă nu ascunde că plănuiește să profite de situație ca să desființeze programe federale la care țin democrații.

Deja administrația Trump a anunțat înghețarea unor proiecte de infrastructură, în statele democrate, concedieri iminente ale funcționarilor, și desființarea unor agenții federale.

Donald Trump a transmis, într-o postare online, că blocajul bugetar oferă administrației ocazia de a elimina uscăturile, risipa și frauda, și a face economii de miliarde de dolari.

Președintele s-a întâlnit cu directorul pentru buget de la Casa Albă - Russell Vought ca sa discute despre desființarea unor agenții federale democrate. Printre ele se numără cea pentru protecția mediului, cea care promovează echitatea socială ori cea pentru combaterea sărăciei.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent. Nu sunt oameni proști, așa că poate acesta este modul lor de a dori, în liniște și rapid, să REDEA MĂREȚIA AMERICII”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Omul care îl sfătuiește pe Trump în această chestiune este unul dintre autorii agendei politice ultra-conservatoare „Proiectul 2025”.

Documentul recomanda, între altele, demiterea a mii de funcționari federali și înlocuirea lor cu oameni loiali președintelui.

În campania electorală, Trump s-a delimitat categoric de astfel de propuneri.

Trump, 20 iulie 2024: „Nu știu ce mama naibii este Proiect 2025. E ceva extrem, de care eu însă nu am habar”.

Trump, 11 septembrie 2024: „N-am nimic de-a face cu Proiectul 2025”.

Trump, 2 noiembrie 2024: „Ah, Proiectul 2025, nu l-am citit niciodată și nici nu vreau s-o fac. Cred că s-au adunat niște oameni la un loc, presupun dintre cei radical conservatori și au pus pe hârtie un plan. Eu nu am nimic de-a face cu asta”.

Iată însă că acum administrația Trump pune în aplicare punct cu punct sugestiile din documentul respectiv.

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe: „Cel mai probabil mii de oameni vor fi concediați. Va fi analizată fiecare agenție federală care promovează valori care sunt contrare celor susținute de această administrație și care, credem noi, irosește banii din taxele plătite de americani”.

Miercuri, în prima zi a blocajului federal, Russell Vought a anunțat anularea unor proiecte de mediu în valoare de 8 miliarde de dolari, în 16 state care au votat cu democrata Kamala Harris. Iar în statul New York, un bastion al democraților, au fost înghețate fonduri de 18 miliarde de dolari, alocate pentru două proiecte de modernizare a transportului public.

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că vor urma perturbări în furnizarea serviciilor publice, întrucât agențiile federale pentru situații de urgentă funcționează de trei zile pe bază de muncă patriotică.

Instituția funcționa oricum în condiții de avarie după ce Departamentul pentru eficienta guvernamentala a concediat 560 de angajați.

