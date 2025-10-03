Blocaj bugetar în SUA. Trump profită de criză pentru a închide agenții federale și a concedia funcționari

Stiri externe
03-10-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

Statele Unite sunt în paralizie bugetară, iar Casa Albă nu ascunde că plănuiește să profite de situație ca să desființeze programe federale la care țin democrații.

autor
Stirileprotv

Deja administrația Trump a anunțat înghețarea unor proiecte de infrastructură, în statele democrate, concedieri iminente ale funcționarilor, și desființarea unor agenții federale.

Donald Trump a transmis, într-o postare online, că blocajul bugetar oferă administrației ocazia de a elimina uscăturile, risipa și frauda, și a face economii de miliarde de dolari.

Președintele s-a întâlnit cu directorul pentru buget de la Casa Albă - Russell Vought ca sa discute despre desființarea unor agenții federale democrate. Printre ele se numără cea pentru protecția mediului, cea care promovează echitatea socială ori cea pentru combaterea sărăciei.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent. Nu sunt oameni proști, așa că poate acesta este modul lor de a dori, în liniște și rapid, să REDEA MĂREȚIA AMERICII”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Citește și
fifa
Vicepreședintele FIFA, despre ideea lui Trump de a muta meciurile CM: „Decizia aparține FIFA”

Omul care îl sfătuiește pe Trump în această chestiune este unul dintre autorii agendei politice ultra-conservatoare „Proiectul 2025”.

Documentul recomanda, între altele, demiterea a mii de funcționari federali și înlocuirea lor cu oameni loiali președintelui.

În campania electorală, Trump s-a delimitat categoric de astfel de propuneri.

Trump, 20 iulie 2024: „Nu știu ce mama naibii este Proiect 2025. E ceva extrem, de care eu însă nu am habar”.

Trump, 11 septembrie 2024: „N-am nimic de-a face cu Proiectul 2025”.

Trump, 2 noiembrie 2024: „Ah, Proiectul 2025, nu l-am citit niciodată și nici nu vreau s-o fac. Cred că s-au adunat niște oameni la un loc, presupun dintre cei radical conservatori și au pus pe hârtie un plan. Eu nu am nimic de-a face cu asta”.

Iată însă că acum administrația Trump pune în aplicare punct cu punct sugestiile din documentul respectiv.

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe: „Cel mai probabil mii de oameni vor fi concediați. Va fi analizată fiecare agenție federală care promovează valori care sunt contrare celor susținute de această administrație și care, credem noi, irosește banii din taxele plătite de americani”.

Miercuri, în prima zi a blocajului federal, Russell Vought a anunțat anularea unor proiecte de mediu în valoare de 8 miliarde de dolari, în 16 state care au votat cu democrata Kamala Harris. Iar în statul New York, un bastion al democraților, au fost înghețate fonduri de 18 miliarde de dolari, alocate pentru două proiecte de modernizare a transportului public.

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că vor urma perturbări în furnizarea serviciilor publice, întrucât agențiile federale pentru situații de urgentă funcționează de trei zile pe bază de muncă patriotică.

Instituția funcționa oricum în condiții de avarie după ce Departamentul pentru eficienta guvernamentala a concediat 560 de angajați.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, donald trump,

Dată publicare: 03-10-2025 19:54

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă
Stiri externe
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

Vicepreședintele FIFA, despre ideea lui Trump de a muta meciurile CM: „Decizia aparține FIFA”
Stiri Sport
Vicepreședintele FIFA, despre ideea lui Trump de a muta meciurile CM: „Decizia aparține FIFA”

Vicepreşedintele FIFA a declarat că forul fotbalistic decide dacă meciurile Cupei Mondiale din 2026 vor fi mutate din oraşele gazdă, contrar comentariilor făcute în 25 septembrie de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C
Stiri externe
Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C

O statuie care îl înfățișează pe președintele Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a fost reinstalată joi după-amiază, la mai bine de o săptămână după ce fusese îndepărtată de pe National Mall din Washington, D.C.

Recomandări
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile
Stiri Politice
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor
Stiri Justitie
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatelor emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Octombrie 2025

48:49

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28