El a recunoscut că a pătat reputaţia organizaţiei, deşi s-a delimitat de faptele magnatului care s-a sinucis în detenţie în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, relatează miercuri agenţia EFE.

"Îmi cer scuze faţă de celelalte persoane care s-au văzut implicate în asta din cauza greşelii pe care am făcut-o", a spus Gates la o reuniune publică a fundaţiei sale, potrivit unei înregistrări obţinute de The Wall Street Journal.

"A fost o mare greşeală să petrec timp cu Epstein", mai spune Bill Gates, cerându-şi scuze şi pentru că a dus directori ai fundaţiei sale la întâlniri cu acel delincvent sexual.

Aventuri extraconjugale și legături cu Epstein

El a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice care erau în contact cu Epstein, dar a adăugat că ele nu făceau parte din reţeaua de victime a acestuia din urmă.

"Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal", a susţinut Bill Gates. El a adăugat că imaginile publicate recent împreună cu restul documentelor din acest caz în care el apare alături de femei - ale căror chipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea - corespund unor fotografii cerute de Epstein să fie făcute împreună cu asistentele sale după întâlniri.

"Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui" Epstein, a insistat Bill Gates.

Într-un interviu acordat publicaţiei Nine News Australia şi publicat în urmă cu câteva săptămâni, cofondatorul Microsoft afirmă că l-a cunoscut pe Epstein în anul 2011 şi că ei au luat masa împreună cu mai multe ocazii, dar a negat că a vizitat insula sa privată din Insulele Virgine.

Documente și e-mailuri recente

Conform documentelor dezvăluite recent, în anul 2013 Epstein şi-a trimis el însuşi e-mailuri în care dădea de înţeles că Gates a avut aventuri extraconjugale cu rusoaice şi că a contractat astfel o boală cu transmitere sexuală, situaţie în urma căreia a căutat să-i administreze pe ascuns antibiotice soţiei sale, Melinda, de care a divorţat apoi în anul 2021.

Gates mai susţine că Epstein ar fi urmărit probabil să-i însceneze ceva ori să-l şantajeze, întrucât acele e-mailuri nu au fost niciodată trimise. Totuşi, a recunoscut că a continuat să se întâlnească cu el până în 2014, la mult timp după ce miliardarul pedofil a pledat vinovat la acuzaţia că i-a cerut servicii sexuale unei fete minore în anul 2008 şi după ce soţia sa îşi exprimase îngrijorarea cu privire la legăturile lui cu Epstein.