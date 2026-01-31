Bilanțul tragediei feroviare din Spania crește la 46 de morți. Accidentul ridică semne de întrebare asupra infrastructurii

Un pasager rănit în catastrofa feroviară produsă la 18 ianuarie în sudul Spaniei a decedat vineri, ridicând bilanțul tragediei la 46 de morți, au anunțat autoritățile sanitare regionale, citate de AFP.

„Una dintre victimele spitalizate a murit la Spitalul Reina Sofia din Cordoba”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Guvernului regional al Andaluziei.

Accidentul feroviar din 18 ianuarie, petrecut în regiunea Andaluzia, a reaprins dezbaterile privind siguranța transportului feroviar în Spania, țară care deține a doua cea mai extinsă rețea de trenuri de mare viteză din lume, după China.

În seara tragediei, mai multe vagoane ale unui tren al companiei private Iryo – filială a Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia) – au deraiat în apropierea localității Adamuz, pe axa Madrid–Sevilla, ajungând pe o linie alăturată cu doar câteva secunde înainte de sosirea, din sens opus, a unui tren al companiei spaniole Renfe.

Coliziunea dintre cele două rame s-a produs la o viteză de peste 200 de kilometri pe oră, la bordul trenurilor aflându-se aproximativ 480 de călători.

Anchetatorii lucrează de atunci la locul accidentului pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. În prezent, aceștia iau în calcul ipoteza ruperii unei șine la nivelul unei suduri, incident care s-ar fi produs chiar înainte de catastrofă.

Fostul jurnalist CNN, Don Lemon, a fost eliberat. Administrația Trump este acuzată de atac asupra libertății de exprimare

Sursa: News.ro

