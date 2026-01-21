Garnitura s-a ciocnit de un zid prăbușit peste calea ferată. Unul dintre mecanici a murit și cel puțin 37 de persoane au fost rănite. Incidentul a avut loc în timpul unei furtuni puternice care face ravagii în nord-estul Spaniei.

Noul accident feroviar a avut loc pe timp de furtună. În nord-estul Spaniei a fost alertă maximă de vreme rea.

Un zid de protecție, lateral, s-a surpat pe șine, tocmai când trecea garnitura cu navetiști, în jurul orei locale 21.

Cabina trenului a fost distrusă în urma impactului, iar mecanicul de locomotivă și-a pierdut viața. De asemenea, a fost grav avariat primul vagon, în care erau cei mai mulți călători răniți.

Pompier: „Au fost cinci pasageri grav răniți. Unul dintre ei era puternic încarcerat între fiarele strivite.”

Printre cei în stare critică se numără și doi ucenici aflați în cabină cu mecanicul trenului când s-a produs accidentul, la Gelida, cam la 35 de kilometri de Barcelona.

Serviciile rețelei regionale pentru trenuri de navetiști din Catalonia, Rodalies, au fost suspendate până la finalizarea controalelor de siguranță.

Între timp, soldați din Unitatea Militară de Urgență au folosit utilaje grele pentru a ridica un vagon al unuia dintre trenurile de pasageri de mare viteză implicate în teribilul accident feroviar produs duminică seara, în sudul Spaniei, aproape de Cordoba.

Salvatorii au mai recuperat și câteva trupuri neînsuflețite.

Santiago, un tânăr portughez care călătorea împreună cu prietena sa, a supraviețuit miraculos.

Băiat: „M-am trezit aruncat în aer, m-am simțit ca și cum eram într-un concasor, m-am lovit cu capul de tavan; în momentul în care am fost proiectat, mi-am rupt tibia și bazinul. Primul gând a fost să-mi salvez prietena, care era în viață, și să ieșim din vagon cât mai repede posibil. Cineva mi-a dat ciocanul de urgență. Am început să sparg geamul ferestrei. Prietena mea a fost prima care a ieșit, după aceea a ieșit și bărbatul plin de sânge. Eu am fost al treilea care a ieșit, pentru că nu aveam puterea să sar cu piciorul rupt — trebuia să sar doi metri și nu puteam. Dar au venit alți călători din vagonul 4, erau nevătămați. Au intrat, m-au apucat de brațe și de spate și m-au tras afară.”

Regele Felipe și regina Letizia i-au vizitat pe unii dintre răniți, inclusiv copii, tratați la Spitalul din Cordoba.

Regele Felipe: „Suntem aici, în primul rând, pentru a recunoaște profesionalismul și dedicarea tuturor celor implicați în gestionarea acestei situații de urgență, indiferent de unde provin.”

Regina Letizia: „Valoarea pe care o implică conștientizarea acestei vulnerabilități comune și, de asemenea, valoarea atâtor profesioniști și locuitori care au dorit să se solidarizeze cu această situație, oferind tot ceea ce au putut acestor oameni.”

În prezența regelui Felipe și a președintelui portughez — la o ceremonie care a marcat 40 de ani de la aderarea Spaniei la Uniunea Europeană — membrii Parlamentului European au păstrat un moment de reculegere.

Roberta Metsola, președintele Parlamentului European: „Întreaga Europă a simțit șocul și tristețea provocate de accidentul de tren de la Córdoba, care a curmat peste 40 de vieți și a lăsat peste 100 de persoane rănite. Majestate, să știți că gândurile noastre sunt alături de dumneavoastră și de toți spaniolii în aceste momente.”

Ministrul spaniol de interne a declarat că ipoteza sabotajului a fost exclusă, iar anchetatorii se concentrează acum asupra unei șine rupte de pe linia de mare viteză.

