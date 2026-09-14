Pentru cei care nu știu câți bani au în cont, ori cum îi pot retrage, a fost lansat un nou instrument.

Aflăm despre ce e vorba, de la Ștefana Todică și invitatul ei.

Cristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România

Banii cu care contribuim noi luna de luna sunt investiţi şi produc un câştig luna de lună. Este bine să verificăm, să vedem pe ce ne putem baza la pensie, dar nu toată lumea ştie cum. Aţi lansat un nou instrument, despre ce e vorba?

Cristian Pascu: ”Este un instrument de inteligență artificială. Ne-am gândit să venim în sprijinul participanților și să-l lansăm pe domnul ”Pensionescu”.

Acesta se găsește pe site-ul Pilonul2.ro, unde apare fereastra: vorbește cu domnul Pensionescu, iar acolo putem pune orice întrebare.

O întrebare pe care o pun foarte mulți participanți este: Câți bani am strâns în Pilonul 2?

Ce pot verifica oamenii? la ce întrebări răspunde...

Cristian Pascu: ”Domnul Pensionescu este în faza de creștere. Are niște informații, dar se dezvoltă ca orice agent IA. Va fi din ce în ce mai bun. Deocamdată este în faza de testare și s-ar putea să nu răspundă complet. Știe să ne spună cum funcționează un Pilon de pensie. Care sunt diferențele dintre Pilonul 2 și Pilonul 3. În ce investesc fondurile. Când îți poți retrage banii pe legislația actuală

Mai multe detalii urmăriți în VIDEO atașat.