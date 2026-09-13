După dronele trimise în România, rușii atacă și frontiera Poloniei. ”Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”

Știri Actuale
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Drona buzau ai pro
PRO TV/imagine generată cu AI

Două atacuri cu drone rusești au vizat duminică dimineață granița Ucrainei cu Polonia. Într-unul dintre ele a fost lovit și un tren cu pasageri. Incidentele din vestul frontului vin în paralel cu dronele rusești care apar zilnic și în România.

autor
Cristian Anton

Rusia a atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică cu o dronă un punct de frontieră ucraineano-polonez, a anunțat duminică ministrul de Externe de la Kiev, Andrii Sîbiha, potrivit News.ro. La scurt timp, Reuters relatează că autoritățile ucrainene au anunțat și un al doilea atac cu dronă rusească la granița cu Polonia, în urma căruia a fost lovit un tren de pasageri.

Incidentele din Polonia vin în contextul în care drone sau resturi de drone rusești apar deja zilnic în România.

Săptămâna aceasta, o dronă rusească a survolat pe 8 septembrie, timp de 2 ore, estul României. Drona a venit dinspre Ucraina, a survolat Republica Moldova și a intrat în România, unde a avansat până în centrul regiunii, în municipiul Roman, după care a urcat spre nord, a reintrat în Republica Moldova și s-a prăbușit pe teritoriul acesteia, la câțiva kilometri de județul Botoșani.

Iar sâmbătă, 12 septembrie, o altă dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava, după ce a intrat în România prin Botoșani.

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În paralel, zeci de drone sau fragmente de drone sunt descoperite zilnic pe litoral sau în Tulcea, iar Ministerul Apărării a documentat până acum 46 de pătrunderi neautorizate și 4 drone rusești doborâte pe teritoriul național al României.

„Atacurile barbare ale Rusiei împotriva punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin nu reprezintă doar un nou atac asupra frontierelor noastre naţionale”, a scris el pe X.

„Este vorba de terorismul lui Putin, care loveşte direct la porţile UE şi NATO. Barbarii ruşi sunt la porţile voastre, dragi parteneri”, a adăugat el.

Într-un comunicat separat, compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia a anunțat că, într-o altă regiune de la granița cu Polonia – Volîn –, o dronă a atacat locomotiva unui tren de pasageri la doar 2 km de frontieră, potrivit Reuters.

Compania a precizat că nu s-au înregistrat victime.

Ucraina dispune de mai multe puncte de trecere a frontierei cu Polonia, prin care este livrată în țară o parte semnificativă a ajutorului militar și umanitar din partea aliaților săi.

Atacuri repetate ale Rusiei în Odesa

La Odesa, în sudul Ucrainei, cel puţin cinci persoane au fost rănite duminică dimineaţă în urma unui atac rus, au indicat autorităţile, la o zi după atacurile care au provocat două victime în oraş.

„Cartiere rezidenţiale au fost avariate în mai multe districte ale oraşului. Autorităţile evaluează în prezent amploarea totală a pagubelor”, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare din Odesa, Serghei Lisak.

Odesa, care găzduieşte principalul nod portuar al Ucrainei, a fost ţinta unor atacuri repetate cu rachete şi drone ruseşti în ultimele luni, ceea ce a dus la închiderea unor obiective esenţiale pentru exporturile ţării.

Potrivit autorităţilor, o dronă rusă a lovit oraşul sâmbătă dimineaţă, lovind o clădire de locuinţe şi provocând doi morţi şi 26 de răniţi.

DW scrie că incidentele tot mai dese cu drone arată că Rusia a început deja atacarea NATO

Mai multe alte regiuni au fost, de asemenea, ţinta unor atacuri desfăşurate în vestul Ucrainei, care au continuat toată noaptea şi până dimineaţa, au indicat duminică autorităţile regionale, fără a raporta victime civile în acest moment.

Armata ucraineană a declarat, de asemenea, duminică că a lovit în timpul nopţii o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

„Operaţiunea a vizat o unitate cheie de prelucrare a petrolului, precum şi rezervoarele întreprinderii, care susţin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei”, a precizat aceasta pe Telegram.

Rusia a extins frontul către România și Republica Moldova, a constatat sâmbătă și Deutsche Welle, publicația germană citând experți potrivit cărora Kremlinul a început, astfel, atacarea țărilor NATO.

Afirmația capătă consistență dacă luăm în calcul atacurile cu drone și chiar rachete raportate, pe lângă România, în Polonia și Lituania, precum și tentativa de sabotaj de pe aeroportul din Leipzig, pentru care Germania a acuzat deja oficial Rusia. 

Noi informații despre drona prăbușită în Suceava. Ce au găsit echipele trimise în lanul de porumb

Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: atac, drone, Polonia, Rusia, romania,

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