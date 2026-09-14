Potrivit IGI, pentru aceste persoane au fost emise/reemise permisele de ședere, conform cadrului legal, scrie Agerpres.

Peste 98% dintre beneficiari sunt cetățeni ucraineni

Din totalul celor 223.808 persoane înregistrate ca beneficiari de protecție temporară, 220.881 sunt cetățeni ucraineni, ceea ce reprezintă 98,7% din total.

Aproape jumătate dintre cererile de azil au fost depuse de ucraineni

În privința cererilor de azil, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 935 de astfel de solicitări.

Aproape jumătate dintre acestea, adică 466 de cereri, au fost depuse de cetățeni ucraineni, mai arată IGI.