Polonia: Terorismul rus nu bate la ușa Europei, a intrat deja. Războiul hibrid s-a transformat în acțiuni militare concrete

Terorismul rus nu bate la poarta Europei, a intrat deja, a declarat ministrul polonex de Externe, Radoslaw Sikorski. Potrivit acestuia, războiul hibrid dus până acum de Kremlin împotriva Europei s-a transformat în acțiuni militare violente, concrete.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a afirmat că terorismul rusesc a pătruns deja în Europa, comentând ultimele atacuri ale Kremlinului, scrie Pravda.

„Ucraina și Polonia nu vor permite Rusiei să ne domine. Acest lucru nu se va întâmpla, acest lucru nu se va întoarce. De asemenea, luptăm pentru ca Ucraina să decidă singură cine are dreptul să fie în Ucraina, nu Putin”, a spus Sikorski duminică, într- conferință de presă comună cu ministrul ucrainean de externe, Andriy Sibiha, la Kiev.

Demnitarul polonez a subliniat că „bombardamentele la propriu, la doar câteva sute de metri de granița cu Polonia” afectează siguranța compatrioților săi.

„Fie ca aceasta să fie dovada finală pentru toți cei din patria mea că securitatea Poloniei și a Ucrainei este inextricabil legată și că manifestarea solidarității cu întreaga Ucraină, precum și cu fiecare ucrainean în parte - cu cei care locuiesc în Polonia și cu cei care doresc să intre în Polonia - este construirea solidarității între popoarele noastre”, a subliniat ministrul polonez de externe.

„Terorismul rusesc nu doar bate la ușa Europei - a intrat deja pe acea ușă, iar războiul hibrid se desfășoară într-o formă cinetică”, a spus el. Altfel spus, strategiile subtile, ascunse sau digitale (dezinformare, atacuri cibernetice) la acțiuni militare concrete, fizice.

Polonia se așteaptă ca atacurile Rusiei să afecteze și teritoriul ei

Premierul polonez Donald Tusk a convocat duminică o reuniune extraordinară a miniștrilor, după ce o dronă rusească a lovit un tren plin de pasageri, la 2 kilometri de granița cu Polonia, relatează și Index. Cu scurt timp înainte, pe aceeași linie trecuse un tren diplomatic în care se aflau fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți diplomați europeni. Autoritățile poloneze nu exclud ca acest tren diplomatic să fi fost ținta inițială a atacului cu dronă.

La începutul reuniunii, Tusk a declarat: ”Escaladarea războiului de către Rusia a devenit realitate, exemple ale cărei rezultate sunt din ce în ce mai vizibile mai aproape de granița cu Polonia”.

„Din păcate, nu putem exclude posibilitatea ca această escaladare să afecteze și teritoriul nostru”, a continuat Tusk. El și-a exprimat speranța că, totuși, „cel mai rău scenariu nu se va realiza”.

Premierul polonez a adăugat că a aflat anterior că, în cadrul planului rusesc, aceștia vor încerca să perturbe, să paralizeze și poate chiar să distrugă punctele de trecere a frontierei ucrainene, așadar pericolul afectează și Polonia.