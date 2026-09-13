Compania britanică de fintech Revolut a confirmat că a dezvăluit informații sensibile ale clienților unei părți terțe neautorizate, după ce a primit solicitări frauduloase transmise de pe un domeniu de e-mail legitim aparținând unei instituții guvernamentale, scrie TechCrunch.

Datele expuse au inclus informații privind identitatea și datele de contact ale clienților – precum data nașterii, adresele poștale și de e-mail, numerele de telefon – dar și copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, potrivit unei notificări transmise prin e-mail clienților afectați.

De asemenea, este posibil ca datele să fi inclus fotografii de tip „selfie” pentru verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, a precizat compania în notificare.

Revolut are 5 milioane de clienți persoane fizice în România, țara noastră fiind a treia cea mai mare piață a companiei la nivel global, după Marea Britanie și Franța.

Un purtător de cuvânt al Revolut a confirmat pentru TechCrunch că un număr „limitat” de clienți a fost afectat și a precizat că societatea a contactat direct acești clienți. Totuși, Revolut nu a dezvăluit numărul exact al persoanelor afectate.

De asemenea, compania nu a precizat dacă incidentul a vizat o anumită piață și a refuzat să divulge numele agenției guvernamentale implicate.

„Revolut a identificat recent o tentativă sofisticată de fraudă prin uzurpare de identitate externă, în cadrul căreia o parte terță neautorizată a utilizat o adresă de e-mail cu domeniu aparținând unei agenții guvernamentale legitime pentru a transmite solicitări frauduloase de informații”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Revolut a comunicat pentru TechCrunch că a blocat adresa de e-mail respectivă după descoperirea tentativei de fraudă și a alertat agenția guvernamentală vizată, autoritățile de aplicare a legii și organismele de reglementare competente, adăugând: „Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate”.

Revolut lua în considerare o listare publică, ce i-ar fi adus o evaluare de 200 de miliarde de dolari

Cu sediul la Londra, Revolut are peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial și operează ca bancă în peste 30 de țări, conform informațiilor de pe site-ul său. Compania fintech și-a extins recent prezența pe piețe precum India, Mexic, Franța și Emiratele Arabe Unite. În plus, la începutul acestei luni, Biroul Controlorului Monedei (OCC) din SUA a acordat Revolut o aprobare condiționată pentru înființarea unei bănci naționale în această țară, lansarea fiind preconizată pentru prima jumătate a anului 2027.

ZachXBT, un cunoscut cercetător în domeniul securității cripto, a publicat vineri seară informații despre e-mailul transmis de Revolut clienților afectați. Cercetătorul a menționat că incidentul părea să vizeze utilizatori cu averi mari.

Incidentul survine în contextul în care Revolut ar lua în considerare o posibilă listare publică ce i-ar putea aduce o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari, în creștere față de evaluarea privată de 75 de miliarde de dolari din luna noiembrie. De asemenea, compania fintech și-a extins prezența bancară în Europa și la nivel global, obținând licențe bancare în Franța și în Marea Britanie în ultimele luni.