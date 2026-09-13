Aceasta a fost perioada în care jucătorii săi și stafful tehnic hotărâseră că vor tranșa partida, potrivit Pasionporelrayo.

Real Madrid a profitat de intensitatea jocului și de lipsa de eficiență a celor de la Rayo. De altfel, antrenorul lui Real Madrid nu a menționat deloc formația Rayo la conferința de presă de după meci, cu excepția momentului în care l-a lăudat pe fundașul dreapta Andrei Rațiu.

„Conduceam cu 3-1 cu cinci minute înainte de final, iar fundașul dreapta al lui Rayo, un jucător excelent, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate foarte bună de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte, m-am gândit că era momentul să închidem jocul. Timpul pentru goluri și spectacol trecuse: 3-1 și gata. Apoi am marcat și al patrulea gol, cu atât mai bine”, a explicat Mourinho, justificând introducerea lui Cucurella în ultimele minute, înaintea lui Carlos Espí, Endrick…

Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Rayo Vallecano în derby-ul de pe stadionul Santiago Bernabéu, reușind să-l împiedice pe Vinicius să-și dezvolte jocul și să creeze pericol pe flancul drept alături de Tsitaishvili.