94 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

28-11-2025 | 07:43
Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost numărați 94 de morți. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

autor
Mihaela Ivăncică

Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare. Ei au reuşit, în mare parte, să ţină sub control incendiul care a distrus comeplexul rezidenţial Wang Fuk Court, în districtul Tai Po din nord.

Proprietatea cu opt blocuri-turn unde locuiau peste 4.600 de persoane se afla în renovare şi era învelită în schele de bambus şi plasă verde când a izbucnit incendiul, miercuri după-amiază, flăcările răspândindu-se rapid.

Poliţia a anunţat că a arestat trei oficiali ai companiei de construcţii, sub suspiciunea de omor prin imprudenţă, întrucât au fost folosite materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestre.

Hong Kong, zgarie-nori
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record
Pompierii continuă să intervină, vineri dimineaţă, la complexul care încă arde mocnit.

”Vom încerca să intrăm cu forţa în toate apartamentele din cele şapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime”, a declarat, vineri dimineaţă, jurnaliştilor, directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, Derek Chan.

Un număr de 279 de persoane erau încă pe listele cu dispăruţi, joi dimineaţă, însă numărul nu a fost actualizat de peste 24 de ore. Chan a afirmat că 25 de apeluri către Departamentul de Pompieri, prin care se cerea ajutor, au rămas nerezolvate, între care trei primite în ultimele ore, acestea fiind tratate cu prioritate.

Tragedia prin ochii locuitorilor

”Sper că vor mai găsi supravieţuitori în clădire, cred că au făcut tot ce puteau, pompierii au făcut multe”, a afirmat locatarul Jacky Kwok, adăugând: ”Este un dezastru, nimeni nu vrut să se întâmple”.

Salvatorii s-au confruntat cu căldura extremă, fumul dens şi schele care se prăbuşeau în timp ce încercau să ajungă la locatarii despre care se crede că au rămas blocaţi la etajele superioare ale complexului.

Joi, o femeie care avea fotografia de la absolvire a fiicei ei îşi căuta copilul la un adăpost, unul dintre cele opt în care autorităţile afirmă că sunt găzduiţi 900 de locatari.

”Ea şi tatăl ei încă nu au ieşit”, a spus femeia de 52 de ani, Ng. ”Nu au avut apă să salveze clădirea noastră”.

Cele mai multe dintre victime au fost găsite în două blocuri din complex, în timp ce în alte clădiri au fost găsiţi supravieţuitori, a spus Chan, fără a da detalii.

Bilanţul deceselor confirmate se ridică la 94, vineri dimineaţă, a afirmat Autoritatea Spitalelor. Doi dintre cei morţi erau de naţionalitate indoneziană, lucrând ca menajere, a arătat Consulatul indonezian. În Hong Kong sunt circa 368.000 de persoane care lucrează ca ajutor în casă, majoritatea femei din ţări din Asia cu venituri mici, care locuiesc cu angajatorii lor.

Un incendiu fără precedent în ultimele opt decenii

Incendiul este cel mai grav din Hong Kong din 1948 încoace. Atunci, 176 de persoane au murit într-un incendiu la un depozit. Incendiul este comparat cu cel de la Turnul Grenfell din Londra, în care au murit 72 de oameni, în 2017. Vina pentru acel incendiu a fost atribuită firmei care a îmbrăcat exteriorul în material inflamabil.

Poliţia a arestat doi directori şi un inginer consultant de la Prestige Construction, o firmă care face lucrări de mentenanţă la Wang Fuk Court de peste un an.

Sursa: News.ro

