Studente din Hong Kong, victime ale pornografiei AI create din poze de pe rețelele sociale

Trei studente de la Universitatea din Hong Kong au dezvăluit că au devenit victime ale pornografiei create cu ajutorul inteligenței artificiale, declanșând o dezbatere publică.

Pentru studenta la Drept din Hong Kong, „C”, pornografia creată cu ajutorul inteligenței artificiale părea un pericol îndepărtat, până când un coleg de la universitate a realizat imagini explicite cu ea și cu alte câteva femei.

„La început am fost șocată, apoi s-a transformat în panică”, a spus tânăra de 20 de ani, descriind experiența ca pe „o rană care va lăsa o cicatrice”.

"C" a fost una dintre cele trei femei care au dezvăluit luna trecută un scandal legat de pornografie creată cu ajutorul AI la cea mai veche universitate din Hong Kong, stârnind o amplă dezbatere pe o temă văzută până atunci, în mare parte, ca un fenomen din străinătate.

Victimele, care au vorbit cu AFP sub protecția anonimatului, precum și experții au spus că orașul nu este pregătit să combată această amenințare în creștere rapidă.

În cazul Universității din Hong Kong (HKU), pe laptopul studentului au fost descoperite sute de imagini cu cel puțin 20 de femei.

„B”, o altă victimă care a vorbit public, a spus că s-a simțit trădată, deoarece îl considera pe autor un prieten.

„Am simțit că mi-a fost încălcată intimitatea... ca și cum nu aș mai putea avea încredere în oamenii din jurul meu”, a declarat ea.

Răspunsul inițial al universității a fost să îi trimită studentului o scrisoare de avertizare și să îl oblige să își ceară scuze.

A treia femeie, „A”, a spus că personalul i-a comunicat că cazul nu poate fi judecat în fața unei comisii disciplinare.

„Erau îngrijorați, dar nu știau ce ar putea face... Ni s-a părut puțin ridicol.”

HKU a declarat pentru AFP că „a fost în contact cu studenții implicați”, dar nu poate comenta mai mult, deoarece cazul este încă în revizuire.

Un tip de „violență sexuală”

Aproximativ 90% dintre victimele pornografiei create cu AI sunt femei, a declarat pentru AFP Susanne Choi, de la Universitatea Chineză din Hong Kong, „ceea ce sugerează că este o formă de violență sexuală bazată pe gen”. Întrebată despre numărul recent de cazuri care implică pornografie deepfake, poliția a spus că nu deține astfel de statistici.

Legiuitorii și universitățile trebuie „să extindă și să revizuiască legile și procedurile existente pentru a face față mai bine... hărțuirii sexuale facilitate de tehnologie”, a argumentat Choi.

Discuțiile din Marea Britanie și Singapore arată o deschidere tot mai mare către penalizarea creării acestui tip de conținut, deși părerile sunt împărțite în privința deținerii, a spus avocatul din Hong Kong, Stephen Keung.

În prezent, Hong Kong-ul incriminează distribuirea „imaginilor intime”, inclusiv a celor create cu AI, dar nu și crearea sau deținerea lor.

