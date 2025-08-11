Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa

coca cola
Un bărbat din Hong Kong a fost arestat după ce a plasat timp de un an pe rafturile mai multor magazine din oraș sticle de Coca Cola în care introdusese și urina sa. Un copil a ajuns la spital după ce a băut un astfel de suc contaminat cu urină.

Poliția din Hong Kong a arestat un bărbat în vârstă de 63 de ani, suspectat că și-a amestecat urina cu cel puțin șapte sticle de Coca-Cola Plus și 7-Up și le-a plasat pe rafturile mai multor supermarketuri din oraș, ceea ce a făcut ca un copil de 9 ani să aibă nevoie de tratament spitalicesc, scrie South China Morning Post (SCMP).

Poliția a declarat luni că suspectul șomer a fost reținut sâmbătă în Sham Shui Po pentru că ar fi administrat o substanță nocivă cu intenția de a răni, prejudicia sau deranja o altă persoană, o infracțiune pedepsită cu până la 3 ani de închisoare.

Autoritățile au adăugat că urina nu a fost injectată în sticle și că se crede că bărbatul a vizat în ultimul an supermarketuri din Sham Shui Po, Mong Kok și Wan Chai.

Bărbatul a vrut să se răzbune pe supermarketuri după o ceartă

Bărbatul ar fi acționat din răzbunare în urma unor experiențe neplăcute, posibil o ceartă, cu personalul supermarketului. Se așteaptă să fie pus sub acuzare și va apărea marți la Tribunalul orașului Kowloon.

Poliția subliniază că fapta comisă de suspect este o infracțiune foarte gravă, care implică nu doar sănătatea publică, ci și încrederea publicului în siguranța alimentară”, a declarat inspectorul-șef Yau Yu-sing de la unitatea regională de criminalitate Kowloon West, într-o conferință de presă.

Cazul a ieșit la iveală la sfârșitul lunii iulie, după ce un băiat de 9 ani s-a simțit rău după ce a consumat o băutură cumpărată de la unul dintre supermarketuri.

