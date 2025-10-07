Bilanțul morților a urcat la 67, după prăbușirea școlii în Java. Operaţiunile de căutare s-au încheiat

Operaţiunile de căutare a victimelor după prăbuşirea unei şcoli pe insula indoneziană Java s-au încheiat marţi, la o săptămână după tragedie, numărul final al morţilor crescând de la 63 la 67, a anunţat un oficial al serviciilor de salvare.

„Numărul total al victimelor evacuate este de 171, între care 67 de morţi (...) şi 104 supravieţuitori", a declarat Yudhi Bramantyo, directorul operaţiunilor Agenţiei naţionale de căutare şi salvare (Basarnas), transmite AFP, preluat de Agerpres.

„În a noua zi, am finalizat operaţiunile de căutare şi salvare a victimelor", a precizat la rândul său Mohammad Syafii, directorul aceleiaşi agenţii, într-o conferinţă de presă.

„De asemenea, am îndepărtat toate materialele din clădirea prăbuşită", a adăugat el.

Un bilanţ anterior anunţat luni seara plasa numărul morţilor la 63. Niciunul dintre responsabili nu a indicat dacă mai sunt persoane dispărute. Luni, un responsabil al serviciilor de salvare a afirmat că sub zece persoane sunt încă dispărute.

17 cadavre identificate după prăbușirea școlii din Java

Până în prezent, doar 17 cadavre au fost identificate, potrivit unităţii de identificare a victimelor dezastrelor din cadrul poliţiei.

O aripă cu mai multe etaje a internatului şcolii islamice Al-Khoziny din Sidoarjo, în insula Java, s-a prăbuşit lunea trecută, în timp ce aproximativ 150 de elevi se adunau pentru rugăciunile de după-amiază.

A fost cel mai grav dezastru din Indonezia de până acum în acest an, a declarat luni Budi Irawan, director adjunct al Agenţiei naţionale pentru managementul dezastrelor (BNPB).

Se vor stabili cauzele prăbușirii clădirii

A fost lansată o anchetă pentru a stabili cauzele prăbuşirii clădirii, unde se desfăşurau lucrări. Experţii spun că primele indicii sugerează că nu au fost respectate standardele de construcţie. În ziua catastrofei, unul dintre gardienii internatului a indicat că clădirea s-a prăbuşit în timp ce muncitorii turnau beton pentru a ridica un etaj suplimentar.

Lipsa de rigoare în ce priveşte standardele de construcţie şi controlul pe şantiere creează îngrijorare cu privire la siguranţa clădirilor în vastul arhipelag sud-est-asiatic. În septembrie, cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte câteva zeci au fost rănite când o clădire care găzduia o sală de rugăciune s-a prăbuşit în vestul Javei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













