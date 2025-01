O alunecare de teren provocată de precipitații a făcut cel puțin 16 morți și 10 răniți, într-o insulă din Indonezia. FOTO

„Un bilanţ de 16 morţi a fost confirmat. În ceea ce priveşte victimele rănite, 10 au fost trimise spre spitale şi centrul de sănătate comunitar cel mai apropiat", a declarat Doni Prakoso, şeful Poliţiei din oraşul Pekalongan, situat în centrul insulei Java, pentru postul local de televiziune Metro TV.

„Cinci persoane sunt în continuare dispărute", a adăugat el.

Alunecarea de teren provocată de precipitaţii abundente în plin sezon ploios s-a produs în acea regiune luni, a precizat el, adăugat că echipele de salvare încearcă să găsească persoanele dispărute.

„Precipitaţiile din Pekalongan au fost destul de puternice şi zona cea mai afectată (...) se află într-o regiune deluroasă şi muntoasă", a declarat Doni Prakoso.

#Indonesia climate mayhem: 16 killed, nine others missing as flash floods trigger landslides on Java island #IndonesiaLandslides #JavaIsland #FlashFloods

