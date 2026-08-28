Cel puţin 472 de persoane au fost ucise când un zid devastator de apă şi noroi, creat de colapsul unui gheţar, a măturat văile acestei regiuni himalayene, luând cu sine tot ce i-a stat în cale, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Peste 1.400 de persoane sunt încă dispărute şi căutate activ în ambele ţări, Nepal şi China, conform ultimelor informaţii.

Pentru Laloma, în vârstă de 27 de ani, o femeie nepaleză care a supravieţuit în mod miraculos inundaţiilor noroioase care i-au devastat satul Syabrubesi, soarta pelerinilor nu este deloc pusă la îndoială.

"Am văzut două autobuze pline de pelerini indieni îndreptându-se spre Muntele Kailash şi Lacul Mansarovar", a declarat joi femeia în vârstă de 27 de ani, care a dorit să fie identificată doar după prenume.

"Au fost luaţi cu toţii de viitură".

Acest vârf în formă de piramidă, înalt de 6.638 de metri, este sacru pentru hinduşii şi budiştii tibetani. Primii îl consideră lăcaşul zeităţilor Shiva şi Parvati, iar cei din urmă centrul Universului.

Întrucât escaladarea lui este interzisă, credincioşii trebuie să se mulţumească să-l înconjoare pentru a-l observa, de-a lungul unui traseu de trei zile, lung de 52 de kilometri, şi să se scalde în mod tradiţional în apele îngheţate ale lacului Mansarovar.

Numai în acest an, liderul spiritual hindus Sadhguru a condus mai multe dintre aceste drumeţii spirituale, care au atras mii de adepţi din India şi din întreaga lume.

Fundaţia Isha, pe care o conduce, descrie aceste "plimbări sacre" ca o oportunitate pentru "conexiune divină, unde vălul care separă fizicul de spiritual este foarte subţire".

Pentru cetăţenii indieni, pelerinajul este organizat în comun de Ministerul Afacerilor Externe din New Delhi, cu asistenţa autorităţilor chineze.

77 de adepți ai lui Sadhguru, prinși în inundațiile de la granița sino-nepaleză

Într-un mesaj tulburat postat pe reţelele de socializare, Sadhguru a indicat că 77 dintre adepţii săi se aflau miercuri la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei sino-nepaleze, când au lovit inundaţiile.

"Întregul grup se afla în clădire în acel moment; este un eveniment teribil şi extraordinar", a descris el în videoclipul său.

"Toţi, voluntari şi lideri deopotrivă, suntem profund tulburaţi... Împărtăşesc durerea voastră", a spus guru, cu ochii plini de lacrimi.

Din Malaezia, Logadarrsiny Raman, în vârstă de 26 de ani, a raportat că patru membri ai familiei sale făceau parte dintr-un grup de pelerini care au fost luaţi de apele inundaţiilor.

Părinţii, unchiul şi mătuşa ei aşteptau cu nerăbdare să participe la acest pelerinaj de luni de zile, a declarat ea pentru AFP.

"Erau convinşi că era momentul perfect pentru ei; erau hotărâţi să facă acest pelerinaj împreună, ca o familie".

Tânăra spune că a schimbat ultimul ei mesaj cu ei miercuri, la 08:40, ora din Kuala Lumpur, în zorii zilei din Nepal. Ultimul contact al grupului cu agenţia care le-a organizat călătoria a fost la ora 08:18, ora Nepalului. De atunci, a domnit o tăcere totală.

"Sunt foarte îngrijorată", continuă Logadarrsiny Raman.

"Încă sper să aflu că sunt teferi şi nevătămaţi", adaugă ea, "familia noastră nu speră la nimic altceva".