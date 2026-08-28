Între timp, o nouă amenințare îi alarmează pe salvatori: un lac format în urma prăbușirii ghețarului a început să se reverse, iar autoritățile se tem de o nouă viitură de amploare.

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Operațiunile de salvare din Tibet au fost suspendate temporar vineri dimineață. Există temeri că lacul, format după ce aluviunile au blocat cursul unui râu, a ieșit din matcă și ar putea provoca noi inundații de amploare.

Cordelia Lynch, corespondent Sky News: „Tocmai am fost în Dungu. E o zonă în care aproximativ o sută de locuințe au fost distruse complet. Un râu învolburat, care trece chiar pe lângă localitate, a provocat pagube devastatoare. Și acum ce urmează? Mulți dintre localnici se tem de venirea unui al doilea val de inundații. Îi puteți vedea pe oameni încercând să fugă cu motocicletele, în căutarea unor zone mai înalte. Se refugiază în orice clădire înaltă pe care o pot găsi. Panica s-a instalat imediat. Echipele de salvare ne-au spus să plecăm, iar oamenii încearcă să fugă cât mai repede posibil”.

Lacul se află pe teritoriul chinez al Tibetului și conține peste două milioane de metri cubi de apă. Autoritățile chineze au avertizat că în următoarele zile lacul ar putea deveni cu o treime mai mare. Debitul maxim este așteptat marți.

În satele situate în aval, localnicii, dar și turiștii și echipele de intervenție, au fost sfătuiți să nu se apropie de malurile râurilor. Pe partea chineză, întregul personal şi toate vehiculele de salvare chineze s-au retras, de asemenea, pentru a se adăposti într-o zonă sigură.

Operațiunile de căutare și salvare au fost reluate după câteva ore.

Neville Lazarus, corespondent Sky News: „Sunt încă multe persoane date dispărute. Tocmai am vorbit cu unul dintre localnici, care avea un magazin și locuința sa era în zona devastată. Ne-a spus că 40 de membri ai familiei sale, inclusiv rudele îndepărtate, sunt dați dispăruți așa că vă puteți imagina amploarea dezastrului cu care s-a confruntat acest oraș”.

Puternicul val de apă și noroi a măturat sate întregi, în regiunea de frontieră dintre China și Nepal.

Hanako Montgomery, corespondenta CNN: „Dacă vă uitați cu atenție, aici a rămas un strat uriaș de noroi și resturi din ceea ce era cândva o orezărie verde. Această casă, adică primul etaj, este complet scufundat în apa și mâlul rămase după viitură. Puteți vedea unele ferestre și uși acoperite de noroi. Pereții acestei case s-au prăbușit complet. Este de nelocuit, iar mai jos se află o benzinărie care, din nou, este complet inaccesibilă, total distrusă de inundații, de noroiul și de resturile aduse de viitură”.

Autoritățile au publicat o listă cu aproape 530 de cetățeni străini, despre a căror soartă nu se știe nimic. Printre ei se numără cetățeni indieni, americani, ucraineni, malaezieni, australieni și britanici.