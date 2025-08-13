Raportul SUA care acuză ”deteriorarea” drepturilor omului din România ignoră masacrul din Palestina. ”Propagandă sovietică”

Raportul Departamentului de Stat care critică ”deteriorarea” drepturilor omului în Europa, inclusiv în România, ignoră cu desăvârșire masacrul din Palestina, motiv pentru care unii îl consideră mai degrabă a fi un soi de ”propagandă sovietică”.

Raportul Departamentului de Stat este acuzat de părtinire politică, SUA atenuând, de exemplu, criticile la adresa Israelului și El Salvadorului, doi importanți aliați ai săi, motiv pentru care Berlinul a respins acest document, susținând că Germania are „un nivel foarte ridicat de libertate de exprimare”, scrie Deutsche Welle.

Drepturile omului, cum ar fi libertatea de exprimare, sunt amenințate în Germania și în alte țări europene, conform Raportului privind Drepturile Omului din 2024, elaborat de Departamentul de Stat al SUA. Washingtonul acuză aici și România pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Raportul, care în anii trecuți era considerat un punct de referință fiabil pentru susținerea drepturilor omului la nivel global, este acum criticat de grupurile pentru drepturile omului pentru că conține numeroase omisiuni și caracterizări greșite care se potrivesc obiectivelor politice ale actualei administrații americane.

Guvernul german a respins, de altfel, raportul. „Nu există cenzură în Germania”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Steffen Meyer. „Avem un nivel foarte ridicat de libertate de exprimare în Germania și vom continua să o apărăm sub orice formă”, a adăugat el.

„Situația drepturilor omului din Germania s-a înrăutățit în cursul anului”, se arată într-un rezumat executiv al intrării din raport referitoare la Germania. „Printre problemele semnificative legate de drepturile omului s-au numărat restricții privind libertatea de exprimare și rapoarte credibile despre infracțiuni, violență sau amenințări cu violență motivate de antisemitism”, se arată în raport.

Raportul afirma însă că guvernul german „a luat măsuri credibile pentru a investiga, urmări penal și pedepsi oficialii care au comis încălcări ale drepturilor omului”.

Raportul vine în urma comentariilor făcute de vicepreședintele american JD Vance în februarie, în care a acuzat Germania și alți aliați europeni că impun restricții asupra libertății de exprimare și că încearcă să marginalizeze partidele de extremă dreapta, inclusiv Alternativa pentru Germania (AfD). Remarcile sale au fost descrise drept „intruzive” de cancelarul german Friedrich Merz.

SUA se poartă cu mănuși cu Israel și El Salvador

Raportul dedică Israelului o secțiune mult mai mică decât anul trecut și nu menționează criza umanitară severă și numărul de morți din Fâșia Gaza pe fondul ofensivei continue a Israelului împotriva grupării militante palestiniene Hamas.

El Salvador, care a fost descris în raportul din 2023, sub administrația Biden, ca având „probleme semnificative legate de drepturile omului”, a scăpat și el ușor în 2024.

„Nu au existat rapoarte credibile despre abuzuri semnificative ale drepturilor omului”, se arată în raportul din 2024 despre țara din America Centrală, al cărei președinte, Nayib Bukele, este acuzat că a supravegheat ucideri ilegale și arbitrare, tortură și condiții dure de închisoare.

Relațiile administrației Trump cu El Salvador s-au consolidat în ultimele luni, Washingtonul folosind o mega-închisoare de înaltă securitate din țară pentru a găzdui migranții pe care i-a deportat în baza unor noi politici draconice privind migrația.

Invazia continuă a Ucrainei de către Rusia a fost menționată în raport în principal ca „războiul Rusia-Ucraina”, deși se menționează că forțele și oficialii Rusiei au comis crime de război, crime împotriva umanității și abuzuri în Ucraina.

În schimb, pentru țări precum Africa de Sud și Brazilia, cu guvernele cărora Trump s-a confruntat, au fost critici severe care nu au fost incluse în raportul din 2023.

„Reflectă propaganda sovietică”

Raportul a fost publicat cu o întârziere, deoarece oficialii numiți de președintele SUA, Donald Trump, au modificat o versiune anterioară pentru a o alinia cu politicile externe și orientarea ideologică a administrației sale.

Acesta a fost pregătit după ce departamentul a trecut printr-o reorganizare majoră, în timpul căreia sute de persoane au fost concediate, multe dintre ele din Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al agenției, care are un rol important în redactarea raportului.

În aprilie, secretarul de stat Marco Rubio a scris într-un articol de opinie că biroul a devenit un cuib de „activiști de stânga” și a promis că administrația Trump își va schimba orientarea în favoarea „valorilor occidentale”.

„Raportul demonstrează ce se întâmplă atunci când agendele politice au prioritate față de fapte”, a spus Josh Paul, fost oficial al Departamentului de Stat și director al organizației non-guvernamentale A New Policy.

„Rezultatul este un produs mult mai prescurtat, care reflectă mai mult o declarație de propagandă sovietică decât un sistem democratic”, a declarat el pentru agenția de știri Reuters.

Grupurile pentru drepturile omului Amnesty International și Human Rights Watch au criticat, de asemenea, raportul, spunând că administrația Trump a caracterizat greșit unele înregistrări ale abuzurilor și a omis altele pentru a se potrivi agendei sale politice.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a apărat raportul, spunând că acesta a fost restructurat pentru a îmbunătăți lizibilitatea și pentru a împiedica să fie o listă de „cereri și afirmații părtinitoare din punct de vedere politic”.

