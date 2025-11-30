Benjamin Netanyahu cere grațiere în mijlocul procesului în care e acuzat de corupție. Argumentele premierului israelian

30-11-2025 | 13:55
Benjamin Netanyahu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.

Adrian Popovici

Netanyahu este singurul premier în funcție din istoria Israelului care ajunge în fața instanței într-un astfel de proces. Într-un mesaj video, el a spus că dosarul a divizat profund societatea și că o grațiere ar ajuta la „restabilirea unității naționale”. Tot el a susținut că obligația de a se prezenta în fața instanței de trei ori pe săptămână îi afectează capacitatea de a conduce țara, notează SkyNews.

Biroul președintelui Isaac Herzog a transmis că este vorba despre „o solicitare extraordinară”, cu „implicații semnificative”, și că cererea va fi analizată „responsabil și sincer”, după consultări cu autoritățile judiciare și cu experți din departamentele legale.

Demersul vine după ce, la începutul lunii, președintele american Donald Trump i-a trimis lui Herzog o scrisoare în care îi cerea să îl „grațieze complet” pe Netanyahu. Liderul de la Casa Albă a spus că premierul a „stat neclintit în apărarea Israelului în fața unor adversari puternici” și că atenția sa „nu trebuie distrasă inutil”.

Procesul lui Netanyahu a început în 2020 și este încă în desfășurare. El a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare, care includ mită și fraudă. A fost pus sub acuzare în 2019 în trei dosare, între care și acuzații că ar fi primit aproape 700.000 de shekeli în cadouri de la oameni de afaceri.

Benjamin Netanyahu
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah

