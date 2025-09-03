Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

Liderul rus, Vladimir Putin, și cel nord coreean, Kim Jong Un au fost invitații de seama, alături de peste 20 de șefi de stat și de guvern. Între aceștia, premierul Slovaciei, Robert Fico și președintele Serbiei, Aleksandar Vucic.

Președintele Xi Jinping a trecut în revistă trupele și tehnica militară, iar soldații de la fiecare armă l-au urmărit cu privirea într-o incredibila sincronizare. La fel cum au defilat în Piața Tienanmen.

Xi Jinping: „Poporul chinez este un popor care nu se teme de violență, este independent și puternic. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace și război, dialog și confruntare, beneficiu reciproc și rezultate care nu duc nicăieri. Poporul chinez se află cu fermitate de partea justă a istoriei”.

Ambițiile președintelui Xi au fost puse scenă, într-un spectacol grandios, de precizie, uriașă putere militară de înaltă tehnologie și patriotism.

Xi Jinping: „Toți ofițerii și soldații (Armatei de eliberare a poporului chinez) ar trebui să își îndeplinească cu fidelitate îndatoririle sacre, să accelereze construirea unei armate de talie mondială, să protejeze cu hotărâre unitatea națională și integritatea teritorială și să ofere sprijin strategic pentru realizarea marii renașteri a națiunii chineze”.

David Sanger, analist politic și de securitate națională la CNN: „Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă și sunt sigur că acest lucru i-a adus la cunoștință președintelui Trump, care, de altfel, nu a fost prea impresionat de parada pe care SUA au organizat-o acum câteva luni, la Washington. În primul rând, chinezii au etalat o serie de blindate, arme noi, avioane noi, rachete pe care acum câțiva ani nu le-ar fi avut. În al doilea rând, toată lumea știe că forța lor nucleară este acum extinsă considerabil. S-au văzut acolo câteva indicii ale capabilității rachetelor chineze”.

Pentru prima dată, Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară, adică rachete care pot purta focoase nucleare și pot fi lansate din aer, de la sol sau de pe mare.

Inclusiv rachete hipersonice și rachete balistice intercontinentale, care pot fi folosite pentru a ținti teritoriul continental al Statelor Unite.

Au defilat o mulțime de drone - unele cu inteligență artificială, altele - de atac invizibile pentru radar, dar și drone subacvatice imense.

Au atras atenția și "lupii roboți" care, potrivit exporților pot fi folosiți în diferite misiuni de la recunoaștere și deminare, până la atacarea unor ținte precise sau chiar a soldaților inamici.

Pentru prima dată, liderii Chinei, Rusiei și Coreei au fost împreună. Și mereu în fruntea adunării celor 26 de lideri străini care au participat la cea mai mare paradă militară desfășurată vreodată la Beijing.

Xi Jinping și invitații săi au luat parte și la un prânz oficial. Un ziar de stat din Hong Kong a publicata o fotografie cu meniul care include supă de pui, cotlete de miel la cuptor și homar prăjit cu crab.

