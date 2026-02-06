Nu există niciun indiciu care să arate că politicianul britanic ştia de ce voia Epstein viza, însă unele e-mailuri sugerează că a această călătorie a fost anulată din cauză că nu putea fi obţinută viza, scrie BBC, potrivit News.ro.

Epstein a murit în celula în care era încarcerat, în 2019, înainte să fie judecat cu privire la trafic de minore în întreaga lume în scopul exploatării sexuale.

Lordul Mandelson, un ministru de rang înalt în guvernele lui Tony Blair şi Gordon Brown, a demisionat din Camera Lorzilor săptămâna aceasta, în urma publicării unor noi documente din dosarul Epstein, care au dezvăluit amploarea relaţiei lor.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer ”are nevoie de un miracol” pentru a scăpa de scandalul Mandelson”, afirmă un deputat laburist, potrivit Sky News.

Motivul principal al călătoriei planificiate de Epstein la Moscova în 2010 este necunoscut, însă e-mailurile sugerează că avea să se întâlnească cu femei pe când se afla acolo.

La 9 noiembrie 2010, Epstein i-a trimis un e-mail lui Jean-Luc Brunel, un colaborator apropiat şi un agent de manechine, în care-i spunea că vrea să se ducă la Moscova în săptămâna care urma.

Brunel, care s-a sinucis în 2022 în timp ce era anchetat cu privire la trafic de minore în scopul exploatării sexuale, îi răspundea că ”eu îmi obţin viza”.

E-mailuri din aceeaşi zi arată că Epstein l-a întrebat pe Mandelson, care plecase din Guvern de şase luni, dacă-l putea ajuta să obţină o viză rusească.

Epstein, care se afla în Franţa, i-a trimis un e-mail lui Mandelson în care-i spunea că ”n-am viză pentru Rusia, este zi liberă la Paris azi... Ai vreo idee cum să obţin una?”.

Documente publicate de către Departamentul american al Justiţiei sugerează că lordul Mandelson i-a răspuns după câteva ore că era dispus să-l ajute. La acel moment, Epstein ispăşise deja o pedeapsă cu închisoarea cu privire la incitare la prostituţie cu o minoră.

BBC News scrie că nu a văzut nicio probă care să arate că Mandelson l-a întrebat pe Epstein de ce are nevoie de viză pentru a vizita Rusia atât de din scurt. În următoarea zi, Mandelson i-a trimis din nou un e-mail lui Epstein în care-l anunţa că unul dinte asociaţii săi îl ”ajuta cu viza”.

Data zilelor în care Epstein voia să călătorească la Moscova corespunde deatelor schimbului de e-mailuri cu privire la obţinerea unei vize.

În ziua în care Epstein i-a cerut ajutorul lui Mandelson, finanţistul i-a trimis un e-mail unei femei, în Rusia, întrebând-o dacă avea ”veşti”. Ea i-a răspuns mai târziu, în aceeaşi zi, că ”vreau cu adevărat să am pe cineva foarte drăguţ, în curând, pentru tine, lucrez la asta!”.

”Am vreo zece prieteni cu care lucrez la asta acum”, adăuga ea.

Ea vorbea, de asemenea, despre o femeie despre care aceştia spuneau că avea ”să se întoarcă la Moscova în câteva zile”. Trei zile mai târziu, Epstein îi spunea femeii că avea ”să revină săptămâna viitoare, (dacă are) noroc”.

Ea i-a răspuns şi s-a referit la o femeie în vârstă de 22 de ani, faţă de care Epstein îi spusese mai înainte că nu este interesat. ”Ştiu că nu ţi-a plăcut fotografia cu (cenzurat), 22 (de ani), dar dacă te răzgândeşti anunţă-mă, ea este o fată foarte, foarte drăguţă şi dulce, tocmai din Moscova. Sunt 90 la sută sigură că ea va fi interesată”, îi spunea ea.

Ea descria în continuare altă femeie ”superbă” care era ”cu adevărat interesată”. Ei i-au spus că ”i-au spus tot, iar ea e complet în regulă”. În aceeaşi zi, mai târziu, ea i-a trimis o fotografie a altei femei care ”vrea să fie actriţă, a studiat design, a fost gimnastă”.

Ea adăuga că a ”intervievat-o” pe această femeie care, spunea ea, era ”cu adevărat drăguţă şi interesantă” şi spunea că ei ”se împrietenesc cu ea şi vom avea o discuţie în curând!”.

Ea evoca un brunch planificat cu altă persoană, cu care Epstein părea că a primit deja o fotografie.

”Ea îşi aduce prietena, să sperăm una care arată bine! Vom face poze”, scria ea în e-mail.

Ea i-a cerut lui Epstein să ”ne anunţi în ce zi soseşti, pentru ca să vin cu (cenzurat)”.

”Sunt foarte entuziasmată de invitatele tale, mă duc la sala de sport acum pentru ca să fiu pregătită!!!”, îşi încheia ea e-mailul.

Epstein i-a răspuns că nu era ”nicio fotografie ataşată”, iar ea i-a scris apoi ”scuze... iată fotografia! Nu e cea mai bună, aşa că am găsit şi altele pe pagina ei de Facebook”.

Numeroase e-mailuri sugerează că Epstein plănuia să zboare de la Paris la Moscova în zilele următoare după acest schimb de e-mailuri. E-mailuri arată că Lordul Mandelson l-a vizitat pe Epstein la Paris în ziua în care a avut loc această discuţie.

La 11 noiembrie, Epstein i-a trimis un e-mail prietenului său apropiat Jes Staley pentru a-l anunţa că ”Petie (diminutivul lui Peter Mandelson) şi alţii (vin) la Paris în acest weekend”.

La 12 noiembrie, Mandelson a primit un e-mail cu subiectul ”Paris”, în care scria ”Salut Peter, Valdson, şoferul lui Jeffrey, te va lua azi de la gară... ne vedem astă seară!”.

Nu există nicio sugestie că Mandelson ştia motivul pentru care Epstein voia să viziteze Rusia.

Documentele arată de asemenea că vizita la Moscova a fost până la urmă anulată din cauza întârzierilor în obţinerea vizelor necesare.

La 15 noiembrie, un asociat al lui Mandelson, care-l consilia pe asistentul lui Epstein cu privire la vize ruseşti, l-a întrebat într-un e-mail dacă le-au obţinut.

Asistentul lui Epstein i-a răspuns că călătoria la Moscova a fost anulată, pentru că avea” să dureze prea mult pentru a obţine vizele la Paris”.

”Mulţumesc foarte mult pentru tot ajutorul pe care l-aţi dat în această problemă şi îmi pare rău că nu a mers până la urmă!”, adăuga el.

Lordul Mandelson a fost contactat de BBC să comenteze. El a declarat că nu a fost nici complice şi nici vinovat în infracţiunile lui Epstein şi le-a prezentat scuze fetelor şi femeilor care au suferit.

Jean-Luc Brunel a negat mereu că a făcut ceva greşit: ”Să-ţi apară numele în dosarul Epstein nu arată că ai făcut ceva greşit.”