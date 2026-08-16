BBC a citat ca martori membri ai familiei lui Donald Trump în procesul în care președintele SUA cere postului britanic daune de 10 miliarde de dolari pentru defăimare, scrie publicația maghiară Index.

BBC a citat astfel trei membri ai familiei lui Donald Trump în procesul de defăimare de 10 miliarde de dolari intentat de președintele SUA împotriva postului de televiziune britanic, Donald Trump Jr., Ivanka Trump și Jared Kushner fiind rugați să furnizeze documente și mărturii despre circumstanțele discursului din 6 ianuarie 2021.

Avocații BBC au încercat să înmâneze citațiile în luna mai, conform documentelor instanței. Echipa juridică susține că membrii familiei lui Donald Trump ar putea avea cunoștințe personale despre intențiile președintelui cu privire la discurs, așadar mărturiile și documentele pe care le dețin ar putea fi relevante pentru proces.

BBC menționează că Donald Trump Jr. și Ivanka Trump au fost prezenți când tatăl lor și-a revizuit și a ținut discursul și, conform documentului, Jared Kushner a redactat o declarație pentru Trump prin care condamnă utilizarea violenței.

Secret Service a refuzat să primească citațiile trimise de BBC

Postul de radio solicită acum instanței să permită înmânarea citațiilor prin e-mail și prin poștă recomandată, după ce încercările de a le înmâna personal au eșuat. Conform documentelor instanței, un avocat al BBC a fost oprit la un punct de control al poliției la domiciliul din Florida al Ivankăi Trump și al lui Jared Kushner, iar apoi Serviciul Secret i-a spus că agenția nu poate accepta citațiile.

S-a încercat înmânarea citației lui Donald Trump Jr. la Trump Tower din New York City, dar inițial s-a spus că persoana care primește citația va fi probabil la prânz. Ulterior, s-a încercat să se indice că departamentul juridic nu va fi la birou în ziua respectivă. Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat pentru BBC că postul de radio l-a „defăimat în mod deliberat” pe președinte și că încearcă să-l hărțuiască pe Trump, familia și susținătorii săi solicitând mărturii. Purtătorul de cuvânt a spus că BBC încearcă să distragă atenția de la propria responsabilitate.

Proces intentat din cauza episodului Panorama

Donald Trump a dat în judecată BBC și cele două filiale ale sale, BBC Studios Productions și BBC Studios Distribution, în decembrie anul trecut , din cauza unui episod din 2024 al emisiunii Panorama. Președintele a declarat că producătorii emisiunii „au manipulat intenționat, cu răutate și înșelătorie” discursul său de la Capitoliu de pe 6 ianuarie 2021, prin tăierea a două părți diferite ale discursului.

BBC și-a cerut anterior scuze pentru o eroare de editare despre care a spus că ar fi putut crea impresia greșită că Trump îndemna direct la violență. Postul de televiziune neagă însă că editarea constituie defăimare și a solicitat respingerea plângerii, argumentând că programul nu a îndeplinit cerințele legale pentru defăimare și nu a fost difuzat pe platformele sale din SUA.

Avocații lui Donald Trump au recunoscut, de asemenea, luna trecută că nu au nicio dovadă că emisiunea era disponibilă în Statele Unite pe serviciul BritBox al BBC, pe BBC.com, BBC Select sau prin intermediul posturilor americane de televiziune. Trump a fost, de asemenea, de acord să elimine din proces divizia comercială a BBC, BBC Studios, după ce compania a susținut că nu a fost implicată în crearea sau producția documentarului.

La începutul acestei luni, un judecător din acest caz a aprobat cererea lui Donald Trump de a amâna publicarea documentelor financiare către BBC. Postul de televiziune solicitase o parte din înregistrările financiare ale lui Donald Trump pe motiv că documentarul ar fi prejudiciat interesele comerciale ale președintelui. Echipa juridică a președintelui SUA a declarat că publicarea documentelor ar cauza daune ireparabile. Dacă cazul continuă, un proces a fost stabilit pentru februarie 2027.