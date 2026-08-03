Concertul va avea loc miercuri, de la ora 18:00, iar artista va evolua pe scena Royal Albert Hall alături de The Hallé Orchestra din Manchester, sub conducerea dirijorului Kahchun Wong, transmite Institutul Cultural Român de la Londra, potrivit News.ro.

Debutul Alexandrei Dăriescu reprezintă un moment de referinţă pentru prezenţa muzicală românească la BBC Proms. Artista devine prima reprezentantă a ţării noastre care va urca pe scena festivalului în calitate de pianistă, alăturându-se, astfel, unui grup extrem de restrâns de pianişti români care au evoluat la prestigiosul festival londonez, din care au făcut parte până în prezent doar Mîndru Katz şi legendarul Radu Lupu.

Pianista Alexandra Dăriescu se numără printre artiştii de prestigiu incluşi în programul ediţiei din acest an a BBC Proms, alături de pianişti celebri precum Martha Argerich (Argentina), Yuja Wang (China), Yunchan Lim (Coreea de Sud – care a deschis festivalul), Kirill Gerstein (Rusia/SUA), Yeol Eum Son (Coreea de Sud) sau Lukáš Vondráček (Republica Cehă).

Alexandra Dăriescu va interpreta "Fantezie pentru pian şi orchestră" de Nadia Boulanger, lucrare prezentată în premieră în cadrul BBC Proms. Compusă în 1912, partitura se remarcă prin forţa şi originalitatea limbajului său muzical, în care se regăsesc ecouri ale universurilor sonore create de César Franck, Gabriel Fauré şi Igor Stravinski. Alegerea lucrării reflectă preocuparea constantă a Alexandrei Dăriescu pentru recuperarea şi promovarea creaţiilor insuficient reprezentate în repertoriul internaţional, în special a celor semnate de compozitoare. De-a lungul carierei, pianista a readus în atenţia publicului partituri de Nadia Boulanger, Clara Schumann, Dora Pejačević, Leokadiya Kashperova şi Doreen Carwithen, alături de marile lucrări ale repertoriului pianistic.

Alexandra Dăriescu a debutat la Iași, la doar 9 ani

Programul serii mai include Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27 de Serghei Rahmaninov, dar şi lucrarea "La vallée des cloches" de Maurice Ravel – orchestraţie de Colin Matthews.

Institutul Cultural Român de la Londra a promovat, de-a lungul anilor, cariera muzicală a pianistei, absolventă briliantă a Royal Northern College of Music din Manchester şi a Guildhall School of Music and Drama.

În contextul debutului său la BBC Proms, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi Institutul Cultural Român, cu sprijinul organizatorilor, au publicat în programele de sală - tipărite pentru cele peste 80 de concerte din cadrul festivalului - o machetă atractivă prin intermediul căreia spectatorii sunt invitaţi să descopere frumuseţile României. De asemenea, în programul concertului susţinut de Alexandra Dăriescu va fi publicată o machetă adiţională de prezentare a reprezentanţei Institutului Cultural Român din Marea Britanie.

Recunoscută pentru expresivitatea interpretărilor sale, virtuozitatea remarcabilă şi angajamentul constant în favoarea diversificării repertoriului clasic, Alexandra Dăriescu este una dintre cele mai apreciate pianiste ale generaţiei sale. A debutat la Iaşi, la doar 9 ani, ca solistă, cu Orchestra Naţională din Moldova, cântând un concert pentru pian. La 17 ani s-a mutat în Marea Britanie pentru a studia la Royal Northern College of Music (RNCM) din Manchester. A rămas în UK, devenind cetăţean britanic şi artistă de top. Un moment important în cariera sa a fost debutul pe scena Royal Albert Hall, în 2013.

A concertat alături de orchestre prestigioase, printre care London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Oslo Philharmonic, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra şi Sydney Symphony Orchestra, colaborând cu dirijori de renume. Prin proiectele sale artistice, Alexandra Dăriescu contribuie la readucerea în circuitul concertistic a unor lucrări valoroase şi la extinderea canonului muzicii clasice. Demersurile sale pentru o mai bună reprezentare a creaţiei feminine au condus la înfiinţarea Alexandra Dăriescu Award în cadrul Leeds International Piano Competition, primul premiu de acest tip dedicat interpretării unei lucrări compuse de o femeie.

BBC Proms este cel mai mare festival de muzică clasică din lume

În 2017, artista a creat şi produs spectacolul multimedia "The Nutcracker and I", care reuneşte muzica pentru pian, dansul şi animaţia digitală. Producţia a fost prezentată în peste 100 de reprezentaţii în Europa, Asia, Australia şi Statele Unite, apropiind mii de spectatori, în special tineri, de universul muzicii clasice.

Dăriescu deţine numeroase distincţii, inclusiv Ambasador Cultural al României, Ordinul „Coroana României“ în grad de Ofiţer, distincţie oferită de Familia Regală, şi Young European Leader din partea Friends of Europe. În 2020, Dăriescu a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler de la Preşedintele României şi a devenit membru asociat al Royal Northern College of Music, unde a fost profesor de pian timp de doi ani. Din septembrie 2024, Dăriescu este profesor de pian la Guildhall School of Music and Drama din Londra.

Kahchun Wong (n. 1986, Singapore) este un dirijor de succes, foarte apreciat la nivel internaţional. Deţine funcţia de Principal Conductor şi Artistic Advisor al orchestrei The Hallé din Manchester (din sezonul 2024/25, pentru o perioadă de cinci ani), şi de Chief Conductor al Japan Philharmonic Orchestra (din sezonul 2023/24). A studiat dirijorat la Hochschule für Musik Hanns Eisler din Berlin. A debutat cu Singapore Symphony Orchestra în 2015, iar în 2016 a câştigat Gustav Mahler Conducting Competition de la Bamberg, devenind primul muzician de origine asiatică distins cu acest premiu. De asemenea, în 2019, a primit Order of Merit of the Federal Republic of Germany. Cariera sa de până acum mai include: Chief Conductor al Nuremberg Symphony Orchestra (2018-2022), Principal Guest Conductor la Japan Philharmonic (2021-2023) şi la Dresden Philharmonic. A dirijat orchestre de top precum New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, BBC Symphony, Czech Philharmonic, London Philharmonic etc.

The Hallé Orchestra este una dintre cele mai vechi şi prestigioase orchestre simfonice profesioniste din Marea Britanie, cu sediul în Manchester. Fondată de pianistul şi dirijorul german Sir Charles Hallé în 1857, are ca reşedinţă principală, din 1996, Bridgewater Hall din Manchester. Dirijor principal şi consilier artistic este Kahchun Wong (din sezonul 2024/25), predecesorul său de lungă durată (2000-2024), Sir Mark Elder, deţinând acum funcţia de Conductor Emeritus. Orchestra are o tradiţie bogată de interpretări ale repertoriului clasic şi romantic, dar şi de promovare a muzicii contemporane, educaţie muzicală şi proiecte comunitare. Realizează înregistrări, turnee şi concerte regulate, fiind un pilon al vieţii culturale din Manchester şi din nordul Angliei.

Festivalul BBC Proms se desfăşoară în perioada 17 iulie - 12 septembrie 2026, reunind nume importante ale muzicii clasice din întreaga lume. Principala scenă este Royal Albert Hall din Londra, unde au loc majoritatea concertelor (72 din totalul de 86), dar ediţia 2026 include şi 14 concerte „Proms Across the UK”, precum şi rezidenţe, în mai multe oraşe din Regatul Unit - la Bristol, Gateshead, Middlesbrough, Sunderland şi Mold. Manifestarea include şi evenimente asociate, precum Proms in the Park. Festivalul a fost fondat în 1895 de impresarul Robert Newman şi dirijorul Sir Henry Wood (sub denumirea de Henry Wood Promenade Concerts), iar din 1927 BBC - British Broadcasting Corporation a preluat organizarea şi transmisia concertelor, difuzate de BBC Radio 3/ BBC Sounds.