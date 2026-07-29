Una dintre femeile care depun mărturie în documentar susţine că a fost victima unui abuz sexual în 2002. O altă femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu Jared Leto pe când era încă minoră, potrivit News.ro.

Toate aceste femei susţin că l-au întâlnit pe actorul şi liderul formaţiei Thirty Seconds To Mars între anii 2002 şi 2026, când aveau vârste cuprinse între 16 şi 19 ani. Jared Leto, care are astăzi 54 de ani, avea atunci între 30 - 40 de ani.

Una dintre ele, Isabel - toate prenumele au fost schimbate de BBC - povesteşte că a fost victima unui abuz sexual în baia unui motel din Las Vegas în 2002. O altă femeie, Alex, susţine că Jared Leto a ameninţat-o că o va agresa sexual de mai multe ori în cadrul unei petreceri la Londra, în 2013.

Clara afirmă că a avut prima relaţie sexuală cu Jared Leto în 2006, la reşedinţa starului, din California. Ea avea atunci 17 ani, iar el 34. Ea menţionează că a purtat o discuţie cu actorul despre faptul că, în acest stat, este ilegal ca un adult să întreţină relaţii sexuale cu o persoană sub 18 ani.

„A ridicat pur şi simplu din umeri, de parcă nu ar fi fost o problemă importantă pentru el”, adaugă ea.

O a patra femeie, Etta, declară că Jared Leto a contactat-o de mai multe ori pe telefon pentru „apeluri cu caracter sexual explicit”. Ea avea atunci doar 16 ani. Actorul premiat cu Oscar pentru „Dallas Buyers Club” i-ar fi sugerat, de asemenea, să întreţină relaţii sexuale cu el.

Potrivit Ettei, i s-a trimis un acord de confidenţialitate pentru a o împiedica să vorbească despre discuţiile pe care le-a avut cu Jared Leto, dar ea nu a semnat acest document pe care BBC susţine că l-a consultat.

Zece femei au depus mărturie

În total, nu mai puţin de zece femei au depus mărturie în faţa postului britanic. BBC susţine că a confirmat aceste relatări prin fotografii, mesaje şi interviuri cu prietenii sau membrii familiilor acestor persoane.

Doi bărbaţi care au lucrat mai mulţi ani pentru formaţia lui Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, mărturisesc, de asemenea, în acest documentar că se simţeau incomod în legătură cu modul în care vedeta se comporta cu adolescentele, invitându-le uneori în culise, în cabina sa sau la domiciliul său, locul unde îşi înregistra piesele.

Actorul şi solistul formaţiei Thirty Seconds to Mars nu a răspuns, deocamdată, la solicitările BBC.

Anul trecut, mai multe femei denunţaseră deja comportamentul inadecvat al actorului, cunoscut în special pentru rolurile sale din „Fight Club” sau „Requiem for a Dream”. Ele îi reproşau că a avut gesturi şi o atitudine nepotrivite, în condiţiile în care unele dintre ele erau minore la momentul faptelor.