Bătălia de la Pokrovsk s-ar fi încheiat. Rușii revendică cucerirea a două orașe din estul Ucrainei | VIDEO

”Şeful Statului Major Valeri Gherasimov i-a prezentat raportul lui Vladimir Putin despre eliberarea oraşelor Krasnoarmeisk (numele rus al Pokrvskului) şi Vovceansk”, anunţă pe Telegram Kremlinul.

⚡️ Russian troops have raised the tricolor over the center of Pokrovsk (Krasnoarmeysk), according to a video released by the Ministry of Defense of Russia. https://t.co/JPjUbTIAwu pic.twitter.com/uMgfwOLMtL — MD (@distant_earth83) December 1, 2025

Potrivit Kremlinului, acest raport i-a fost prezentat preşedintelui rus duminică seara, însă această informaţie a fost făcută publică luni.

Ministerul rus al Apărării a publicat după aceea o înregistrare video despre care susţine că surprinde militari ruşi în timp ce ridică steagul rus în piaţa centrală din Pokrovsk.

Witkoff, la Moscova, marți

Bătălia de la Pokrovsk, care avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, se desfăşoară de multe luni.

Sute de militari ruşi s-au infiltrat în oraş - începând din septembrie - punând în dificultate apărarea ucraineană.

Acest oraş are o poziţie strategică de prim-plan, fiind situat la intersecţia mai multor drumuri şi căi ferate care conduc către ultimele bastioane ale trupelor ucrainene în estul ţării.

⚡️ Russia’s battle for Krasnoarmeysk (Pokrovsk) has concluded: Russian troops have liberated and secured the city. SputnikLive will outline everything important about the city and its neighbor Dimitrov (Mirnograd), where the remaining Kiev Forces are still encircled. What are… pic.twitter.com/BFndyXAQEw — MD (@distant_earth83) December 1, 2025

O eventuală cucerire a oraşului ar complica aprovizionarea militarilor ucraineni aflaţi în alte părţi ale frontului, oferindu-le militarilor ruşi o trambulină pentru a înainta către vest - unde apărarea ucraineană este mai risipită - şi către nord - unde se află oraşele mari Hramatorsk şi Sloviansk.

O cucerire a Pokrovskului ameninţă, de asemenea, garnizoana ucraineană din oraşul vecin Mîrnograd.

Ucraina a trimis, la începutul lui noiembrie, întăriri la pokrovsk - inclusiv Forţe Speciale - şi a negat orice încercuire a trupelor ucrainene în sector.

Oraşul Vovceansk - situat în regiunea Harkov (nord-est) - se află în centrul unor confrunătri armate din mai 2024, care l-au distrus aproape în întregime.

Poziţiile pe front nu s-au mişcat timp de multe luni, înaintea unor înaintări ruseşti recente.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov, a catalogat cucerirea oraşului Vovceansk drept un ”pas important către victorie şi realizarea obiectivelor” Moscovei în Ucraina.

Kremlinul face acest anunţ în timp ce ucrainenii negociază cu americanii un plan de pace al lui Donald Trump vizând să pună capăt războiului, în care unul dintre cele mai spionaose subiecte este problema teritoriilor ocupate de Moscova.

Emisarul american Steve Witkoff urmează să sosească marţi în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin despre acest subiect.

