Bătălia de la Pokrovsk s-ar fi încheiat. Rușii revendică cucerirea a două orașe din estul Ucrainei | VIDEO

Stiri externe
02-12-2025 | 07:16
Pokrovsk, soldati rusia
RIA Novosti

Rusia revendică luni cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

”Şeful Statului Major Valeri Gherasimov i-a prezentat raportul lui Vladimir Putin despre eliberarea oraşelor Krasnoarmeisk (numele rus al Pokrvskului) şi Vovceansk”, anunţă pe Telegram Kremlinul.

Potrivit Kremlinului, acest raport i-a fost prezentat preşedintelui rus duminică seara, însă această informaţie a fost făcută publică luni.

Ministerul rus al Apărării a publicat după aceea o înregistrare video despre care susţine că surprinde militari ruşi în timp ce ridică steagul rus în piaţa centrală din Pokrovsk.

Witkoff, la Moscova, marți

Bătălia de la Pokrovsk, care avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, se desfăşoară de multe luni.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski cere o discuţie cu Trump: Problema teritorială dintre Ucraina și Rusia, cea mai dificilă în negocierile cu SUA

Sute de militari ruşi s-au infiltrat în oraş - începând din septembrie - punând în dificultate apărarea ucraineană.

Acest oraş are o poziţie strategică de prim-plan, fiind situat la intersecţia mai multor drumuri şi căi ferate care conduc către ultimele bastioane ale trupelor ucrainene în estul ţării.

O eventuală cucerire a oraşului ar complica aprovizionarea militarilor ucraineni aflaţi în alte părţi ale frontului, oferindu-le militarilor ruşi o trambulină pentru a înainta către vest - unde apărarea ucraineană este mai risipită - şi către nord - unde se află oraşele mari Hramatorsk şi Sloviansk.

O cucerire a Pokrovskului ameninţă, de asemenea, garnizoana ucraineană din oraşul vecin Mîrnograd.

Ucraina a trimis, la începutul lui noiembrie, întăriri la pokrovsk - inclusiv Forţe Speciale - şi a negat orice încercuire a trupelor ucrainene în sector.

Oraşul Vovceansk - situat în regiunea Harkov (nord-est) - se află în centrul unor confrunătri armate din mai 2024, care l-au distrus aproape în întregime.

Poziţiile pe front nu s-au mişcat timp de multe luni, înaintea unor înaintări ruseşti recente.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov, a catalogat cucerirea oraşului Vovceansk drept un ”pas important către victorie şi realizarea obiectivelor” Moscovei în Ucraina.

Kremlinul face acest anunţ în timp ce ucrainenii negociază cu americanii un plan de pace al lui Donald Trump vizând să pună capăt războiului, în care unul dintre cele mai spionaose subiecte este problema teritoriilor ocupate de Moscova.

Emisarul american Steve Witkoff urmează să sosească marţi în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin despre acest subiect.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, orase, cucerire,

Dată publicare: 02-12-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Erdogan: „Conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”
Stiri externe
Erdogan: „Conflictul dintre Rusia şi Ucraina a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atacurile ucrainene cu drone asupra a două petroliere din Marea Neagră, relatează AFP.

Zelenski cere o discuţie cu Trump: Problema teritorială dintre Ucraina și Rusia, cea mai dificilă în negocierile cu SUA
Stiri externe
Zelenski cere o discuţie cu Trump: Problema teritorială dintre Ucraina și Rusia, cea mai dificilă în negocierile cu SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA.

Reacția furibundă a Rusiei după declaraţiile NATO privind un eventual atac preventiv împotriva Moscovei
Stiri externe
Reacția furibundă a Rusiei după declaraţiile NATO privind un eventual atac preventiv împotriva Moscovei

Rusia a reacţionat luni la declaraţiile amiralului NATO Giuseppe Cavo Dragone, care a sugerat posibilitatea unui „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Moscovei, numind afirmaţiile iresponsabile şi o tentativă de escaladare.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28