Bătaie în Parlamentul Braziliei provocată de legea ce i-ar scurta pedeapsa lui Jair Bolsonaro cu 25 de ani

A fost haos în parlamentul Braziliei, unde mai mulți aleși s-au luat la bătaie. Tensiunile s-au iscat după ce conservatorii au făcut tot posibilul să treacă o lege care i-ar reduce pedeapsa cu închisoarea fostului preşedinte Jair Bolsonaro.

Dacă proiectul de lege - mărul discordiei din Congresul brazilian - va fi adoptat și de Senat, pedeapsa fostului președinte ar putea fi redusă de la 27 de ani de închisoare, la 2 ani și 4 luni.

Totuși, decizia finală i-ar aparține Curții Supreme. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, după înfrângerea sa la alegerile din 2022.

Între timp, documentele judiciare au arătat că echipa juridică a lui Bolsonaro a depus o cerere oficială prin care solicita instanţei să îi acorde permisiunea de a părăsi închisoarea pentru a fi operat.

Încercări repetate de a scăpa de închisoare

Apelul repetă cererea ca fostului preşedinte să i se permită să-şi ispăşească pedeapsa în arest la domiciliu din motive de sănătate. Bolsonaro a petrecut o perioadă în terapie intensivă la începutul acestui an, în urma unei operaţii intestinale, şi a fost înjunghiat în abdomen în 2018, în timpul unui miting.

Soarta lui Jair Bolsonaro, un populist de dreapta care a fost învins la limită de candidatul de stânga Luiz Inácio Lula da Silva în urmă cu trei ani, continuă să fie o problemă controversată în Brazilia, unde aliaţii săi au explorat mai multe căi pentru a-l exonera.

Cea mai recentă încercare de a reduce pedeapsa bărbatului de 70 de ani a fost propunerea unei legi care să revizuiască pedepsele pentru persoanele aflate în funcţii alese, inclusiv reducerea semnificativă a pedepselor pentru infracţiunile de care Bolsonaro şi cei condamnaţi alături de el au fost găsiţi vinovaţi.

