Unde să petreci Revelionul 2026. Orașele în care au loc cele mai frumoase spectacole cu artificii

Anul 2025 se apropie de final și, la fel ca în fiecare Ajun de An Nou, focurile de artificii de la miezul nopții sunt o tradiție veche în România.

Autoritățile au decis interzicerea petardelor, care dincolo de faptul că sunt periculoase, reprezintă un adevărat stres pentru animale. În schimb, oamenii se pot bucura de spectacole cu artificii la trecerea dintre an. Acestea sunt orașele care au pregătit cele mai frumoase show-uri pe cer.1

Unde să petreci Revelionul 2026 - cele mai spectaculoase artificii

Dacă ai ales să rămâi în țară și nu ți-ai făcut încă planuri pentru noaptea dintre ani, marile orașe din România pregătesc petreceri în aer liber, cu acces gratuit și spectacole de artificii memorabile. Primăriile marilor orașe au anunțat evenimente de Revelion, de la concerte, show-uri de lumini, lasere, drone și, în unele cazuri, artificii.

Timișoara

Petrecerea din Piața Victoriei din Timișoara începe la ora 22:00. După concertele trupelor locale, pe scenă va urca Ruslana, iar la miezul nopții va avea loc un foc de artificii. După ora 00:15, concertul continuă cu Lupii lui Calancea, urmat de un after party cu DJ.

Craiova

Revelionul are loc pe strada A.I. Cuza, în zona Universitate. Programul include DJ Emil Safta, Manuel Riva și un concert Alex Velea. La ora 00:00 în Craiova este programat un spectacol piromuzical, urmat de petrecere până dimineață.

Oradea

În Piața Unirii, petrecerea începe la ora 22:00, cu DJ seturi. La miezul nopții este programat un foc de artificii. Vor rămâne deschise în Oradea patinoarul și roata panoramică. Evenimentul este gratuit.

Suceava

Evenimentul din Suceava se desfășoară pe Esplanada Casei de Cultură, de la ora 20:00. Programul include numeroși artiști locali, iar la miezul nopții este anunțat un spectacol de lumini, artificii și drone, urmat de concert Alternosfera.

Alba Iulia

În Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia este programat un foc de artificii la trecerea dintre ani. Participanții vor primi din partea Primăriei un calendar pentru 2026.

Ploiești

La Ploiești, Primăria organizează „Party Retrologia” în parcarea Palatului Culturii, începând cu ora 22:00. Evenimentul combină muzica retro cu un spectacol modern, susținut de DJ iuLio, iar la ora 0:00 va avea loc un foc de artificii de aproximativ 10 minute.

Brăila

Autoritățile locale din Brăila organizează Revelionul în aer liber, în Piața Independenței. Distracția începe la ora 22:40, cu recitalul Mariei Gabriela Constantin, iar de la 23:00 până la miezul nopții Andreea Bănică va încânta publicul cu cele mai cunoscute melodii ale sale. La trecerea în noul an, cerul Brăilei va fi luminat de un spectacol de lasere și artificii.

Mai multe orașe înlocuiesc focurile de artificii dintre ani

Orașe precum București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța sau Sibiu au renunțat la tradiționalele focuri de artificii în noaptea dintre ani. Administrațiile locale au ales înlocuirea acestora cu jocuri de lumini și drone.

Printre explicații se numără bunăstarea animalelor. În majoritatea orașelor artificiile sunt înlocuite de spectacol cu lasere.

Shutterstock

Brașov

Brașovul va găzdui Revelionul Kiss FM 2026 în Piața Sfatului, începând cu ora 19:30. Publicul se va bucura de DJ Kiss FM, muzică grecească live interpretată de Christian Juncu și Cosmin Marghele, precum și de seturi semnate de Claudiu Albu, Altoo și Adrian Șaguna. La miezul nopții, atmosfera va fi amplificată de un spectaculos show de lasere. Anul acesta, orașul a decis să renunțe la focurile de artificii.

Sibiu

La Sibiu, Revelionul va fi sărbătorit în Piața Mare, unde publicul se va bucura de concertele trupei Cargo și ale DJ-ului Funky Drop. Evenimentul va fi însoțit de spectacole de lumini și de tradiționala numărătoare inversă, transformând centrul orașului într-un loc plin de sărbătoare și bucurie colectivă.

Galați

La Galați, Revelionul va avea loc în centrul orașului, pe strada Domnească, între străzile Navelor și Brăilei, începând cu ora 22:00. Accesul este gratuit. Organizatorii transmit: „Vă așteptăm să întâmpinăm împreună anul 2026 în inima Galațiului – fără focuri de artificii, dar cu muzică live, energie și atmosferă de sărbătoare.” Pe scenă vor urca DJ/MC BosQu, White Trumpet și DJ Andra Poka.

Orașe din lume care au renunțat la focurile de artificii de Revelion

Trecerea în noul an a devenit o sărbătoare îndrăgită în întreaga lume. De la numărătoarea inversă și tradiția veche a coborârii bilei din Times Square, New York, până la focurile de artificii din Brazilia care luminează golful, urmărite de milioane de oameni îmbrăcați în alb, celebrările nu cunosc limite.

Cu toate acestea, unele orașe din lume reduc amploarea celebrărilor, fie în urma unor incidente tragice, fie pentru a asigura siguranța și securitatea generală, care pot fi compromise în cadrul unor evenimente de mare amploare.

Iată orașele care au decis să pună pauză focurilor de artificii, concertelor și numărătorilor inverse, în timp ce lumea întâmpină anul 2026, cu speranța unui viitor mai bun.

Sydney

Cunoscut pentru celebrările spectaculoase de Revelion, Sydney își modifică evenimentele de final de an în urma atacului armat în masă de la Bondi Beach, soldat cu moartea a 15 persoane care participau la o celebrare de Hanuka, pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Australia.

Incidentul tragic a avut loc după ce un tată și fiul său au deschis focul pe plajă, provocând panică în rândul mulțimii. Considerat cel mai grav atac din ultimii peste 30 de ani, evenimentul a avut un impact puternic la nivel global.

Pentru a onora victimele, festivitățile de la Bondi Beach au fost anulate, inclusiv festivalul de muzică elrow Bondi Beach XXL. Organizatorii au anunțat că biletele vor fi returnate.

Deși zone precum Sydney Harbour, Parramatta, Coogee, Manly și Liverpool vor avea propriile focuri de artificii, alte spectacole au fost anulate ca reacție la atac.

Jakarta, Bali

Guvernul central al Indoneziei a anunțat că va susține decizia mai multor regiuni de a renunța la focurile de artificii de Anul Nou, în semn de solidaritate cu victimele inundațiilor recente de pe insula Sumatra.

Mai multe autorități locale și forțe de poliție, inclusiv cele din capitala Jakarta și din populara destinație turistică Bali, au declarat că nu vor permite spectacole pirotehnice, din respect pentru victimele inundațiilor și alunecărilor de teren care au provocat moartea a peste 1.100 de persoane și au lăsat aproximativ 400.000 de oameni fără locuințe.

Poliția din Denpasar, capitala insulei Bali, a interzis focurile de artificii de Revelion, potrivit agenției de presă Antara. Guvernatorul Jakartei a declarat, de asemenea, că nu vor avea loc spectacole pirotehnice în orașul cu 10 milioane de locuitori și a îndemnat populația să nu lanseze artificii.

Mai multe regiuni de pe insulă se află în continuare în stare de urgență, după ce peste 20 de sate din trei provincii au fost practic șterse de pe hartă de viituri, conform khaleejtimes.

Hong Kong

Deși autoritățile din Hong Kong nu au oferit oficial un motiv pentru anularea focurilor de artificii de Revelion, mai multe surse din presa locală indică faptul că decizia ar putea fi legată de incendiul recent care a devastat mai multe blocuri rezidențiale înalte din zona Tai Po, în nordul orașului, soldat cu cel puțin 160 de morți.

Guvernul a anulat spectacolul de artificii și a anunțat organizarea unui eveniment alternativ de numărătoare inversă, care ar urma să „transmită energie pozitivă, grijă și mesaje de pace atât localnicilor, cât și vizitatorilor”.

Paris

Parisul, cunoscut pentru celebrările sale spectaculoase va face un pas înapoi în acest an, concertul de Revelion de pe Champs-Élysées fiind anulat din motive de securitate.

Decizia a fost luată din cauza temerilor legate de busculade și incidente cauzate de mulțimile foarte mari. Spectacolul de artificii este, însă, programat să aibă loc.

Tokyo

Stația Shibuya din Tokyo, cunoscută pentru aspectul său futurist și celebrările de Revelion, nu va mai găzdui numărătoarea inversă în acest an. Evenimentul a fost anulat din cauza îngrijorărilor legate de aglomerările mari, potrivit presei locale.

Primarul districtului Shibuya și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de creșterea consumului de alcool pe stradă în această perioadă.

Belgrad

Belgradul, capitala Serbiei, a anunțat anularea unor evenimente de Revelion, precum și a celor organizate de Anul Nou Sârbesc, pe 14 ianuarie, din motive de siguranță pentru copii.

Decizia a fost anunțată de primarul Aleksandar Šapić, care a declarat că nu dorește să expună copiii unor riscuri, având în vedere numeroasele incidente din anii anteriori, când persoane au forțat barierele de securitate și au intrat în conflict cu participanții la concerte, de multe ori fete cu vârste între 13 și 15 ani.

