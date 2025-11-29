Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă”

Pe o vreme rece şi ploioasă, mii de militari din Bucureşti şi Alba Iulia au defilat sâmbătă la ultimele repetiţii generale pentru paradele de Ziua Naţională a României.

Chiar dacă au fost condiţii meteo potrivnice şi piloţii n-au putut ridica de la sol avioanele. De la repetiţii nu a lipsit publicul. Parada Naţională, de luni, de la Arcul de Triumf, va fi transmisă, live, într-o ediţie specială a Ştirilor PROTV.

General de brigadă Cornel Tonea-Bălan, comandantul paradei militare: „Este foarte important să ne încadrăm în intervalul de timp acordat. Unde avem de făcut mai multe manevre de repoziţionare, e o problemă de siguranţă a personalului şi a tehnicii. Mi-aş dori să fie soare."

Chiar dacă a fost vreme mohorâtă, atmosfera a fost înveselita de copiii prezenţi la repetiţii.

„Mi-au plăcut mult tancurile, ambulanţele, maşinile de poliţie şi pompierii”, mărturisește un băiețel.

Reporter: Aţi învăţat şi voi pasul de defilare?

Copii: „Da. Doi, trei şi!”

Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN: „Prezentăm anul acesta tehnica nouă intrată în dotarea Mapn, de exemplu forţele speciale vor prezenta publicului două maşini de luptă performante intrate în dotare anul trecut."

De duminică noapte şi până luni la ora 17 vor fi şi multe restricţii în trafic, aşa că publicul e sfătuit să vină cu transportul în comun la paradă.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „Sunt restricţionate artere importante, cum ar fi Bulevardul Mareşal Constantin Prezan, de la Piaţa Charles de Gaule până la Arcul de Triumf, Bulevardul Regele Mihai 1, de la Piaţa Presei Libere până la Arcul de Triumf şi Șoseaua Kiseleff."

Anul acesta, Ministerul Apărării a programat la paradă peste 200 de blindate, lansatoare de rachete, tancuri şi alte maşini militare. 60 dintre ele vor rămâne expuse în Piaţa Arcului de triumf, după defilare.

O altă paradă militară impresionantă va fi în Alba Iulia.

Lt. col. Mihai Dăiescu, purtător de cuvânt Divizia Infanterie 4 Gemina: „Participă aproximativ 1.000 de militari, respectiv 77 de mijloace tehnice. Vom avea șase elicoptere Puma Socat, respective trei avioane F16."

Tehnica militară a fost admirată de cei ce au ales să vină la Alba Iulia la repetițiile pentru parada de 1 Decembrie.

Tânără din Brazilia: „Eu sunt din Brazilia, nu vorbesc mult română, a fost un event foarte tare, superb. Îmi place foarte mult România, limba română e superbă”.

Reporter: E prima dată când vezi o astfel de paradă?

Tânără din Brazilia: „Da, e incredibil".

Capitala Marii Uniri va fi plină de turişti care şi-au anunţat prezența special pentru eveniment.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













