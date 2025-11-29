Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă”

Stiri actuale
29-11-2025 | 19:57
×
Codul embed a fost copiat

Pe o vreme rece şi ploioasă, mii de militari din Bucureşti şi Alba Iulia au defilat sâmbătă la ultimele repetiţii generale pentru paradele de Ziua Naţională a României.

autor
Daniel Nițoiu,  Gina Obrejan

Chiar dacă au fost condiţii meteo potrivnice şi piloţii n-au putut ridica de la sol avioanele. De la repetiţii nu a lipsit publicul. Parada Naţională, de luni, de la Arcul de Triumf, va fi transmisă, live, într-o ediţie specială a Ştirilor PROTV.

General de brigadă Cornel Tonea-Bălan, comandantul paradei militare: „Este foarte important să ne încadrăm în intervalul de timp acordat. Unde avem de făcut mai multe manevre de repoziţionare, e o problemă de siguranţă a personalului şi a tehnicii. Mi-aş dori să fie soare."

Chiar dacă a fost vreme mohorâtă, atmosfera a fost înveselita de copiii prezenţi la repetiţii.

„Mi-au plăcut mult tancurile, ambulanţele, maşinile de poliţie şi pompierii”, mărturisește un băiețel.

Citește și
pregatiri parada, 1 decembrie
Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională

Reporter: Aţi învăţat şi voi pasul de defilare?

Copii: „Da. Doi, trei şi!”

Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN: „Prezentăm anul acesta tehnica nouă intrată în dotarea Mapn, de exemplu forţele speciale vor prezenta publicului două maşini de luptă performante intrate în dotare anul trecut."

De duminică noapte şi până luni la ora 17 vor fi şi multe restricţii în trafic, aşa că publicul e sfătuit să vină cu transportul în comun la paradă.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „Sunt restricţionate artere importante, cum ar fi Bulevardul Mareşal Constantin Prezan, de la Piaţa Charles de Gaule până la Arcul de Triumf, Bulevardul Regele Mihai 1, de la Piaţa Presei Libere până la Arcul de Triumf şi Șoseaua Kiseleff."

Anul acesta, Ministerul Apărării a programat la paradă peste 200 de blindate, lansatoare de rachete, tancuri şi alte maşini militare. 60 dintre ele vor rămâne expuse în Piaţa Arcului de triumf, după defilare.

O altă paradă militară impresionantă va fi în Alba Iulia.

Lt. col. Mihai Dăiescu, purtător de cuvânt Divizia Infanterie 4 Gemina: „Participă aproximativ 1.000 de militari, respectiv 77 de mijloace tehnice. Vom avea șase elicoptere Puma Socat, respective trei avioane F16."

Tehnica militară a fost admirată de cei ce au ales să vină la Alba Iulia la repetițiile pentru parada de 1 Decembrie.

Tânără din Brazilia: „Eu sunt din Brazilia, nu vorbesc mult română, a fost un event foarte tare, superb. Îmi place foarte mult România, limba română e superbă”.

Reporter: E prima dată când vezi o astfel de paradă?

Tânără din Brazilia: „Da, e incredibil".

Capitala Marii Uniri va fi plină de turişti care şi-au anunţat prezența special pentru eveniment.

Sursa: Pro TV

Etichete: tanara, brazilia, parada 1 decembrie, repetitie,

Dată publicare: 29-11-2025 19:54

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Repetiție generală pentru Parada de 1 Decembrie în zona Arcului de Triumf. Ce restricții de trafic vor fi
Stiri actuale
Repetiție generală pentru Parada de 1 Decembrie în zona Arcului de Triumf. Ce restricții de trafic vor fi

Ministerul Apărării anunţă că, sâmbătă, are loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricţii de trafic şi vor fi trase 21 de salve de tun.

Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională
Stiri actuale
Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională

Zeci de salve de tun au răsunat marți dimineață în poligonul din București, unde aproape 3.000 de militari se antrenează pentru parada de 1 decembrie.

Sezonul moto din Cluj-Napoca s-a încheiat cu o paradă impresionantă. Motocicliștii și-au etalat „bijuteriile” pe două roți
Stiri Diverse
Sezonul moto din Cluj-Napoca s-a încheiat cu o paradă impresionantă. Motocicliștii și-au etalat „bijuteriile” pe două roți

Sezonul mersului pe două roți se apropie de final. Așa că din Cluj-Napoca a răsunat, pentru ultima dată anul acesta, zgomotul motoarelor turate la unison, de sute de pasionați.

Paradă inedită în SUA. Câini și pisici îmbrăcați de Halloween au participat la o defilare în Michigan
Stiri Diverse
Paradă inedită în SUA. Câini și pisici îmbrăcați de Halloween au participat la o defilare în Michigan

În avanpremieră câini îmbrăcați în tot felul de costumații au mers la colindat într-o paradă de Halloween în capitala statului american Michigan.

Prezentarea de modă „Victoria’s Secret”, spectacolul anului. Vedete şi supermodele au cucerit podiumul | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Prezentarea de modă „Victoria’s Secret”, spectacolul anului. Vedete şi supermodele au cucerit podiumul | GALERIE FOTO

Zeci de vedete, precum Sarah Jessica Parker și Patrick Schwarzenegger, au urmărit cea mai spectaculoasă prezentare de lenjerie intimă a anului, parada casei de modă „Victoria's Secret”.

Recomandări
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28