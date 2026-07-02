Bărbatul care a intrat cu avionul în cea mai înaltă clădire din Beijing a făcut asta pentru că nu putea să doarmă

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Imago860276167
IMAGO

Bărbatul care a intrat săptămâna trecută cu avionul său de mici dimensiuni în cea mai înaltă clădire din Beijing a recurs la acest gest pentru că nu putea să doarmă, au transmis joi autoritățile chineze. 

autor
Cristian Anton

Pilotul care a intrat vineri, 27 iunie, cu avionul său mic în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing suferea de „insomnie cronică și anxietate” și a făcut acest lucru din „motive personale”, au declarat joi autoritățile chineze, citate de BBC.

Accidentul l-a ucis pe pilot, identificat oficial doar prin numele său de familie Liu, și a rănit alte 13 persoane.

Liu, un rezident în Beijing în vârstă de 66 de ani, era un liber profesionist divorțat care locuia singur, a declarat guvernul districtului Chaoyang într-un comunicat, adăugând că jurnalul lui Liu conținea „mai multe expresii ale încheierii vieții sale”.

Ancheta cuprinzătoare a concluzionat că acesta a fost un caz de punere în pericol a siguranței publice din motive personale”, se mai arată în comunicat. Unul dintre răniți a fost externat din spital, au declarat oficialii.

Înregistrările video ale accidentului de la Turnul CITIC au fost difuzate pe scară largă pe rețelele de socializare înainte de a fi șterse de pe internetul chinezesc, în timp ce autoritățile investigau ceea ce mulți observatori au considerat o încălcare uriașă a securității.

Turnul CITIC se află în apropierea sediului Partidului Comunist Chinez

Turnul CITIC cu 109 etaje, cunoscut și sub numele de China Zun, este situat la doar câțiva kilometri de Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist.

Clădirea a fost mult timp tratată de mulți localnici ca pe o amuletă norocoasă. Dar la scurt timp după accidentul de vinerea trecută, chiar și fotografii și meme-uri fără legătură cu zgârie-norii au fost eliminate de pe platformele de socializare chinezești.

În zilele de după accident, cel puțin trei companii aeriene au declarat pentru BBC că li s-a spus să suspende operațiunile cu aeronave ușoare.

În după-amiaza accidentului, Liu decolase de pe un aeroport din districtul Pinggu și efectuase atât zboruri însoțite, cât și zboruri solo, se precizează în comunicatul autorităților din Chaoyang.

În timpul zborului solo, acesta a deviat de la zona desemnată și a pierdut legătura cu aeroportul, intrând ulterior în coliziune cu clădirea înaltă și decedând la fața locului”, se arată în comunicat.

Potrivit autorităților, Liu obținuse licența de pilot sportiv în 2021 și pe cea de pilot privat în 2024.

Aeronava pe care a pilotat-o ​​săptămâna trecută era un model Aurora SA60L – un avion monomotor cu două locuri fabricat de compania chineză Sunward Aircraft –, conform serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Cu o lungime de 6,9 ​​metri și o anvergură a aripilor de 8,6 metri, aparatul este conceput pentru zboruri de agrement, fotografie aeriană și aviație recreativă.

Care este cauza prăbușirii avionului din Arad, soldată cu moartea a două persoane. O piesă a aeronavei s-a desprins în zbor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: barbat, avion, zgarie-nori, beijing, insomnie, lovit,

Articol recomandat de sport.ro
A venit replica! Mesajul lui Stefanos Tsitsipas pentru Paula Badosa, după ce iberica a spus că relația lor a fost „toxică”
A venit replica! Mesajul lui Stefanos Tsitsipas pentru Paula Badosa, după ce iberica a spus că relația lor a fost „toxică”
Citește și...
Stiri externe
Ultimul avion militar american a părăsit Bulgaria. ”Misiunea s-a încheiat”

Ultimul avion militar american a părăsit duminică Bulgaria, punând capăt misiunii US Air Force de sprijin în războiul din Iran. Aeroportul din Sofia va fi preluat acum de Forțele Aeriene Bulgare, care se pregătesc de sezonul incendiilor. 
Stiri externe
Un mort și 13 răniți în urma impactului avionului de mici dimensiuni cu cea mai înaltă clădire din Beijing

Pilotul avionului de mici dimensiuni care a intrat într-un zgârie-nori, vineri, la Beijing, a murit, iar alte 13 persoane au fost rănite, anunţă sâmbătă autorităţile chineze, relatează The Associated Press.
Stiri externe
Un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cea mai înaltă clădire din Beijing. VIDEO

O aeronavă de dimensiunea unei maşini s-a izbit vineri de cea mai înaltă clădire din Beijing, CITIC Tower, au declarat doi martori pentru Reuters.

Recomandări
Stiri Economice
Locuințele au început să se ieftinească în cele mai scumpe orașe ale țării. Vânzătorii lasă la preț chiar și 10%

Pe fondul reducerii numărului de tranzacții imobiliare, apar și scăderile de preț. În ultima lună, locuințele s-au ieftinit în Brașov și în Cluj, până acum cele mai scumpe orașe din țară.

Stiri externe
Raport: Rusia ar fi spionat cu drone peste 12 state NATO timp de 18 luni, fără să fie oprită. Cea mai afectată țară

Rusia ar fi desfășurat timp de 18 luni o campanie de supraveghere cu drone în peste 12 țări NATO, fără a întâmpina mari obstacole, potrivit unei analize publicate joi.

Inspectorul PRO
Un amfibiu cumpărat în Călărași cu un milion de euro din fonduri UE nu a fost folosit niciodată. Ce spun autoritățile

Proiect european declarat nefuncțional. Un autobuz turistic plutitor, așa cum sunt cele de la Budapesta, avem și în România, la Călărași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Iulie 2026

46:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Iulie 2026

01:52:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 11 | Protecția inimii în sezonul cald

24:40

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 8 - Costel Pantilimon

35:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

ACUM | Spania - Austria 0-0! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echilibru în primele 25 de minute

Sport

Sorana Cîrstea merge în turul 3 la Wimbledon. Ce sumă și-a asigurat și pe ce loc a ajuns în ierarhia live