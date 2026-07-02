Bărbatul care a intrat cu avionul în cea mai înaltă clădire din Beijing a făcut asta pentru că nu putea să doarmă

Liu, un rezident în Beijing în vârstă de 66 de ani, era un liber profesionist divorțat care locuia singur, a declarat guvernul districtului Chaoyang într-un comunicat, adăugând că jurnalul lui Liu conținea „mai multe expresii ale încheierii vieții sale”.

Accidentul l-a ucis pe pilot , identificat oficial doar prin numele său de familie Liu, și a rănit alte 13 persoane.

Pilotul care a intrat vineri, 27 iunie, cu avionul său mic în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing suferea de „insomnie cronică și anxietate” și a făcut acest lucru din „motive personale”, au declarat joi autoritățile chineze, citate de BBC .

„Ancheta cuprinzătoare a concluzionat că acesta a fost un caz de punere în pericol a siguranței publice din motive personale”, se mai arată în comunicat. Unul dintre răniți a fost externat din spital, au declarat oficialii.

Înregistrările video ale accidentului de la Turnul CITIC au fost difuzate pe scară largă pe rețelele de socializare înainte de a fi șterse de pe internetul chinezesc, în timp ce autoritățile investigau ceea ce mulți observatori au considerat o încălcare uriașă a securității.

Turnul CITIC se află în apropierea sediului Partidului Comunist Chinez

Turnul CITIC cu 109 etaje, cunoscut și sub numele de China Zun, este situat la doar câțiva kilometri de Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist.

Clădirea a fost mult timp tratată de mulți localnici ca pe o amuletă norocoasă. Dar la scurt timp după accidentul de vinerea trecută, chiar și fotografii și meme-uri fără legătură cu zgârie-norii au fost eliminate de pe platformele de socializare chinezești.

În zilele de după accident, cel puțin trei companii aeriene au declarat pentru BBC că li s-a spus să suspende operațiunile cu aeronave ușoare.

În după-amiaza accidentului, Liu decolase de pe un aeroport din districtul Pinggu și efectuase atât zboruri însoțite, cât și zboruri solo, se precizează în comunicatul autorităților din Chaoyang.

„În timpul zborului solo, acesta a deviat de la zona desemnată și a pierdut legătura cu aeroportul, intrând ulterior în coliziune cu clădirea înaltă și decedând la fața locului”, se arată în comunicat.

Potrivit autorităților, Liu obținuse licența de pilot sportiv în 2021 și pe cea de pilot privat în 2024.

Aeronava pe care a pilotat-o ​​săptămâna trecută era un model Aurora SA60L – un avion monomotor cu două locuri fabricat de compania chineză Sunward Aircraft –, conform serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Cu o lungime de 6,9 ​​metri și o anvergură a aripilor de 8,6 metri, aparatul este conceput pentru zboruri de agrement, fotografie aeriană și aviație recreativă.