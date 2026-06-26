Unul dintre pasageri a descris situația ca fiind dramatică și a spus că s-a temut pentru viața sa. Compania SunExpress și-a cerut scuze, invocând o defecțiune tehnică la sistemul de climatizare al aeronavei aflate la sol, relatează Fakt.

Incidentul a avut loc duminică, 21 iunie, pe aeroportul din Frankfurt. Zborul către Antalya a fost întârziat din cauza unor probleme tehnice, însă pasagerii fuseseră deja îmbarcați când cabina a început să se supraîncălzească.

O pasageră a declarat pentru un post de radio german că temperatura din interior a devenit imposibil de suportat. „Oamenii au intrat în panică, au început să țipe. Mi-a fost teamă pentru viața mea”, a povestit ea.

56 de grade în cabină și pasageri leșinați

Un termometru ar fi indicat peste 56 de grade Celsius în interiorul aeronavei. În total, 189 de pasageri se aflau la bord. Mai multe persoane au acuzat stări de rău, iar altele ar fi leșinat.

O pasageră susține că printre cei care s-au simțit rău s-a aflat și un bebeluș. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu pasageri transpirați și vizibil agitați. Atmosfera s-a tensionat rapid, iar oamenii au cerut deschiderea ușilor.

Echipajul a încercat mult timp să calmeze pasagerii, promițând că avionul va decola în curând și că aerul condiționat va porni. O pasageră susține că nu li s-a explicat cauza defecțiunii și acuză lipsa apei pentru toți cei aflați la bord.

SunExpress a transmis o variantă diferită a evenimentului. Compania susține că echipajul a oferit răcoritoare pasagerilor în timpul așteptării, dar admite că situația nu a respectat standardele sale de îngrijire a pasagerilor.

Intervenția poliției

Situația a escaladat până la punctul în care pasagerii au cerut ajutor. O pasagreă spune că a sunat la poliție, iar după sosirea autorităților, ușile aeronavei au fost deschise.

Autoritățile au confirmat incidentul. Serviciile de urgență au fost chemate în jurul orei 15:15, după ce mai mulți pasageri au raportat stări de rău. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor. Potrivit unui purtător de cuvânt, problema a fost cauzată de o defecțiune la o unitate auxiliară responsabilă de climatizarea la sol.