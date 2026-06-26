Un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cea mai înaltă clădire din Beijing. VIDEO

Poliţia a blocat străzile din jurul turnului zgârie-nori şi a împiedicat trecătorii să filmeze scena.

Clădirea, cunoscută sub numele de CITIC Tower sau China Zun, este un zgârie-nori de 108 etaje situat în cartierul central de afaceri al Beijingului. Este sediul central al conglomeratului de stat CITIC Group.

La faţa locului s-a înregistrat o prezenţă masivă a forţelor de ordine, unele drumuri de acces fiind închise pentru autovehicule. Poliţia a împiedicat unele persoane să facă fotografii şi le-a cerut altora să le şteargă pe cele deja făcute, îndepărtând în acelaşi timp oamenii de lângă clădire.

Două panouri de sticlă de la un etaj superior au fost avariate.

Nu a existat niciun comentariu oficial imediat. Administraţia municipală din Beijing nu a răspuns la o solicitare de comentariu trimisă prin fax de către Reuters.

Un curier cu care Reuters a vorbit şi care s-a aflat în apropierea clădirii a povestit că în jurul orei 18:00, ora locală (13:00 ora României), venea dintr-o zonă din apropiere şi s-a grăbit să ajungă la CITIC Tower după ce a auzit o bubuitură puternică în momentul în care o aeronavă de dimensiunea unei maşini s-a izbit de clădire.

„A fost un zgomot foarte puternic – mai puternic decât artificiile”, a spus el.

El a declarat că a filmat un videoclip cu aeronava intrată în clădire, dar l-a şters ulterior de teamă să nu fie prins de poliţie.