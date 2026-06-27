Autorităţile din cartieul Chaoyang, un cartier de afaceri dinamic, anunţă pe WeChat că un avion uşor de sport a lovit o clădire înaltă vineri, la ora locală 17.56 (12.55, ora României), provocând victime.

Ele nu dezvăluie, în acest scurt comunicat, nici identitatea pilotului şi nici a clădirii.

Site-ul de urmărorea zborurilor Flightradar24 anunţa vineri că avionul s-a lovit de CITIC Tower, cunoscut şi sub numele de China Zun, înalt de peste 526 de metri, situat imediat la est de o arteră de rocadă importantă într-o zonă de zgârie-nori.

CITIC Tower are 108 etaje şi are forma unui vas de vin chinezesc antic.

El este unul dintre cei mai uşor de recunoscut zgârie-nori din Beijing şi este cea mai înaltă clădire din capitala chineză.

Cauzele acestui accident în capitala chineză, în care reglementările aeriene sunt stricte şi în care zborul dronelor a fost interzis de puţin timp, erau necunoscute imediat.

Autorităţile au anunţat că au deschis o anchetă.